《民視第一發發發》浩角翔起升級「三人偶像男團」！嗆聲白冰冰「一句話」被痛批

2026《民視第一發發發》「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈 PK 單元，由白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺以及賴慧如主持，浩角翔起除夕節目再合體演出，這回更與陽帆破天荒組成「偶像男團」，將帶來精彩的唱跳組曲。三人從開會再到舞蹈教室與舞群排練，笑說要「擠出時間」湊在一起非常難得，浩子也透露，表演從各自帶來不同舞蹈，最後在組合起來，精彩可期，希望藉此次演出能和觀眾一起開心迎馬年。

浩子、陽帆、阿翔合體，帶來精彩且充滿經典元素的唱跳表演

節目開錄後正式演出，三個人首次合作就展現十足默契，身為前輩的陽帆感動表示：「很榮幸帶了兩位『先生』」，此句話卻讓浩角翔起覺得奇怪，二人變得一臉尷尬看著陽帆，忍不住異口同聲地問：「我們怎麼變帆哥的『先生』？」，讓陽帆急著解釋是口誤，表示自己想說的是「新生」，隨後白冰冰更是歪樓補槍：「你們出櫃喔？」，一個開場訪問就爆笑連連。

陽帆翻玩經典〈愛的迷惑〉

這次的舞蹈 PK 單元，陽帆組成黑馬隊對抗白冰冰的白馬隊，他提到這次帶來經典的〈愛的迷惑〉，要謝謝浩角翔起一起合作唱跳，同時也稱讚他們表現得比自己還要好，阿翔也表示很開心和帆哥一起表演。而整段表演還加入致敬麥克傑克森的橋段，被問臉上是否有擦白，阿翔笑說：「黑是我們外景人的特色，塗白也可能蓋不過去，塗白是帆哥永遠的標記跟特色」，他還有信心表示，這一段演出拿來 PK 白冰冰一定會贏，白冰冰得知後馬上回嗆對方：「你沒禮貌！」

浩角翔起在《民視第一發發發》陪觀眾過新年

