《民視第一發發發》百位明星助陣！ 白冰冰搶曝「重量主持群」 錄影見這幕很不忍心

四季線上／陳軒泓 報導

2026 過年特別節目《民視第一發發發》日前展開為期一週的錄影階段，依循往年慣例號召百位明星參與演出，最精彩表演內容都將在 2/16 除夕夜轟動播出，近期也將一一曝光更多節目花絮。昨（11）日正是節目錄製重要的大開場單元，今年再度接下主持棒的白冰冰分享錄影的一天，同時也搶先揭曉主持陣容，得知錄影消息的觀眾們都直呼相當期待，興奮表示要準時收看了！

《民視第一發發發》白冰冰身穿大紅禮服亮相

白冰冰結束忙碌節目錄影後，隔天一早就發文分享心情，她提到自己與陽帆、陳美鳳、白家綺、浩角翔起、郭忠祐及賴慧如一同站在第一排主持區，同時在主持群身後集結了百位大明星，盛大的排場也預告了今年登場演出的陣容，白冰冰表示：「總共六個鐘頭的除夕節目，我們分段錄製，花了將近一個禮拜的錄製時間」，而她也不禁感嘆，由於現場藝人眾多，有些人根本沒有說到一句話，對於他們有沒有出現在鏡頭上也不得而知。

廣告 廣告

大批藝人盛裝出席一年一度的特別節目，白冰冰對此也抒發了出道心情，她提到《超級冰冰Show》出席的歌手中，包含陳思瑋、明亮、蔡亞露、Give me five 少女隊等人，看見子弟兵們錄影站了一整天，高跟鞋穿了又脫、脫了又穿，讓她坦言很不忍心，同時透露內心想法：「當年我是如何拼搏到現在的，站在我後面的這些大牌、中牌、小牌演藝同仁們，要到什麼時候才能夠站到第一排」，身為演藝圈大姐大的她，感嘆之餘也發聲祝福每一位演戲或歌唱的夥伴，「大家都努力加油，期待看到你們有更棒的成就！」

2026《民視第一發發發》明星大合影

【看更多】

陳美鳳《民視第一發發發》除夕表演搶先曝！將攜手「神秘大咖男歌手」她坦言：很挫

賴慧如曬「國際獎盃」曝喜訊！粉絲狂讚多才多藝 她搶先揭除夕節目「出大招」

馬力歐尾牙接不停賺翻！私下竟拿「辦公神器」當錢包 賴慧如看傻：有錢人都這樣？

【FastTV飛速看】《超級冰冰Show》好歌一直聽👉點擊前往

精彩回顧 2025《民視第一發發發》眾星雲集賀新春▶️立即看





更多四季線上報導

八點檔演員全到齊！除夕節目《民視第一發發發》開錄「百人陣仗」首度曝光

壯觀！ 近百藝人錄民視過年特別節目 董事長王明玉同樂

《超級冰冰Show》郭忠祐錄到一半「臉色發白」 身體前傾險倒下嚇壞全場