《民視第一發發發》蘇晏霈突破自我展現性感魅力

記者周毓洵／臺北報導

2026《民視第一發發發》除夕夜重磅登場，節目一開場就以超震撼「百人大開場」點燃全場氣氛。其中，由白家綺與蘇晏霈領軍的「魅力四射瘋馬秀」熱舞橋段最受矚目，蘇晏霈更自嘲有「性感障礙」，卻仍全力突破自我，誠意滿滿的演出讓現場與觀眾驚呼連連。

今年《民視第一發發發》百人大開場由時尚天后陳美鳳氣勢領軍，攜手白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃與郭忠祐共同主持，星光陣容堪稱歷年之最。節目將於2月16日除夕夜登場，晚間6點30分先由《娛樂超skr》獨家曝光幕後花絮，7點節目正式開演。

在眾所期待的「魅力四射瘋馬秀」中，白家綺與蘇晏霈分別帶領吳東諺、吳政澔、羅子惟、宜芳、顏偉晉、徐千京、洪子涵、田依甯、胡康星、王茉聿、曹滿等多位藝人齊跳熱舞，畫面震撼又熱鬧。蘇晏霈笑說：「我真的有耍性感障礙！」但也表示一年一度就是要逼自己突破，希望大家多多包涵，更自信喊話：「我一年比一年進步，總有一天會走向性感的那一天。」

舞蹈實力一向備受肯定的白家綺則分享，「瘋馬秀」一直是討論度超高、也最受觀眾期待的舞蹈形式，很開心能和蘇晏霈各自領軍合作。她形容每年為了《民視第一發發發》聚在一起排練，就像大型同學會。白家綺也感性表示，所有演出都是為了在除夕夜把最精彩、最有誠意的表演獻給觀眾，希望陪伴大家熱鬧迎新年。

白家綺（左四）、蘇晏霈（右四）分隊領舞，號召眾藝人熱舞「瘋馬秀」。（民視提供）

白家綺（左）與蘇晏霈（右）各自領軍，攜手多位藝人齊跳「瘋馬秀」。（民視提供）

蘇晏霈自認有「性感障礙」，仍勇敢挑戰「瘋馬秀」熱舞演出，令眾人驚呼。（民視提供）

白家綺舞感在線領軍開跳「瘋馬秀」，氣場全開成為百人大開場焦點之一。