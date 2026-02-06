民視遭網友抓包疑「造假亂掰事發經過」！替身墜落畫面曝光狠打臉

民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員墜落重傷事件持續延燒，民視對外說明事發經過，卻遭網友比對事故畫面後痛批「假訊息」。民視聲稱現場已依安全規格設置海綿墊，傷者是「落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷」，但相關說法隨即被網友抓包與實際畫面不符。

民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員墜落重傷。（圖／報系資料照）

多段流出的事故影片顯示，替身演員自高台墜落時，第一次落地就直接以頭部撞擊水泥地，之後才彈開，並非民視所稱「先落在墊上再彈出」。網友直指，「是第一次落下就撞到頭，再彈開」、「落地反彈之前就已超出墊子範圍，還聽得到頭殼撞擊聲音」，質疑現場根本未提供有效防護。

廣告 廣告

網友抓包民視說法疑造假，替身墜落畫面曝光打臉「反作用力彈出墊外」。（圖／翻攝畫面）

對於民視將重傷描述為「臉部受傷」，也引發大量不滿，網友怒嗆官方說法嚴重淡化傷勢，痛批民視企圖卸責、混淆視聽。隨著畫面曝光與輿論發酵，外界要求民視正面回應說明落差，並重新檢視影視拍攝現場的安全責任與說明真實性。

延伸閱讀

NBA/76人球星保羅喬治吃禁藥遭禁賽25場 損失3.6億薪水

WBC/大谷翔平「只打不投」 道奇主帥：是他自己的決定

澳網/芮芭奇娜苦戰3盤拍落莎芭蓮卡！首奪后冠