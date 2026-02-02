民視除夕特別節目 白家綺、梁赫群陪大家守歲迎新年

記者周毓洵／臺北報導

為迎接馬年到來，民視除夕特別節目《2026民視第一發發發》第四段單元「萬馬奔騰慶團圓」笑料連發，邀請白家綺、梁赫群、嚴立婷、黃豪平共同主持，帶領潘若迪、張文綺、賴芊合、劉心語、蘇晏霈、無尊，以及高人氣的Peach Girls 17LIVE 桃氣女孩同台玩遊戲、陪觀眾守歲迎新年。

節目分為「大發隊」與「大賺隊」展開馬年開運對決，遊戲關卡包含「瘋狂心臟病」、「翻牌龍門戰」及「吹牛骰子王」，一路嗨到跨越凌晨12點。白家綺笑說，為了節目效果人生第一次穿上「裸體丁字褲還圍個肚兜」就站上舞台主持，不只走路卡卡，連自己看了都忍不住想笑；嚴立婷也自嘲第一次這樣穿，沒想到熱到不行，一直東抓西抓還不小心跟旁邊的人擠成一團，讓梁赫群忍不住大喊：「不要再擠他！」

廣告 廣告

第一關「瘋狂心臟病」由有氧天王潘若迪火力全開，梁赫群一邊主持一邊碎念，直指潘若迪像「搶頭香偷跑的老杯杯」，沒想到下一秒就被潘若迪拖到場中央，穿著相撲裝直接飛撲壓制，黃豪平衝上來加碼「補壓」，白家綺、劉心語、無尊也加入戰局，梁赫群被壓得七暈八素，站起來氣到大吼：「壓我沒關係，剛剛是誰在那邊抖動！」全場直接笑翻。

第二關「翻牌龍門戰」考驗腳法與運氣，《豆腐媽媽》女主角之一的蘇晏霈一腳命中指定九宮格，成功為隊伍拿下獎金，現場歡聲雷動；Peach Girls 桃氣女孩艾莉一腳踢歪，差點「誤傷」隊友茉莉，笑果十足。節目還特別邀請11歲、來自蘆洲國小的金牌前鋒馬克助陣，每隊都有兩次機會請求「神救援」，氣氛熱鬧又溫馨。

2026民視《第一發發發》將在除夕夜陪大家守歲迎馬年。（民視提供）

民視除夕特別節目《2026民視第一發發發》第四段單元「萬馬奔騰慶團圓」笑料連發，邀請白家綺（左起）、黃豪平、梁赫群、嚴立婷共同主持。（民視提供）

白家綺（右）為了節目效果人生第一次穿上「裸體丁字褲還圍個肚兜」就站上舞台主持，她笑言不只走路卡卡，連自己看了都忍不住想笑。（民視提供）