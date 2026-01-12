民視除夕節目開錄 百人大陣仗
記者戴淑芳∕台北報導
《民視第一發發發》12日開錄百人開場「馬年吉祥迎新春」豪華卡司猶如拉斯維加斯大秀，由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，陪伴觀眾守歲。
「馬年吉祥迎新」最水的天后陳美鳳穿著一襲低胸黃色禮服，好身材呼之欲出，讓陽帆直呼眼睛不知道看哪裡，陳美鳳提到：「目前還在保密條約中，不能提太多，預告將與一位大咖偶像歌手帶來很特別的表演，英姿颯爽又兼具性感的唱跳，請大家千萬不要錯過」。
白冰冰則表示，她與陽帆也都在歌舞單元帶來精彩的舞蹈。阿翔、賴慧如以及籃籃除了舞蹈表演，也會跟胡瓜在「明星運動會」一起帶歡樂給大家。穿著一襲低胸露出胸前硃砂痣的白家綺，也會在第四段單元參與主持，群星接力陪觀眾一起到除夕夜凌晨一點。
其他人也在看
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 54
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 90
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 17
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 24
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 62
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 134
3天前病倒入院！蔡允潔突曬全黑圖「公開求救1事」：為了活下去
女星蔡允潔和圈外尪在2022年結婚，如今育有一子一女，家庭生活美滿，不過近來在家照顧二寶的蔡允潔，疑似健康亮紅燈，緊急在社群中發文求網友分享能夠盡快做全身健檢的地方，讓網友相當擔憂狀況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 9
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 9
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 35
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 11
獨家／女星被開價50萬包養1個月！公布訊息驚嘆很誠懇 經紀人這樣說
藝人阿諾近日自爆，自己在完成隆乳手術後，竟收到網友私訊提出「每月50萬元包養」的邀約，讓她直呼相當震驚。她接受《三立新聞網》專訪時透露，對方不只一次表達「很有誠意」，甚至表示如果她會害怕，也可以用包養方式慢慢認識，讓她忍不住苦笑：「我還在想說，天啊，我是不是已經進入包養圈了。」不過阿諾也強調，經紀人認為這很可能是詐騙，自己既不知道對方身分，也完全不敢回覆。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 21
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
中國網紅爆染HIV！友人曾脫口：背部長滿藤壺顆粒
娛樂中心／綜合報導中國男兒身超正網紅小澈，在網路上以「男扮女裝」暴紅，擁有超過300萬粉絲追蹤。他日前開直播被網友發現桌上出現疑似抗HIV病毒藥物的瓶裝物，引發網友對他真實健康狀況的質疑。隨後更有人挖出另一位網紅曾爆料小澈背部長滿「藤壺顆粒」的影片，事後還有一份疑似小澈2024年被診斷為「梅毒」的住院紀錄；對此，小澈本人11日親自發聲闢謠並PO出陰性檢驗報告，但卻遭網友抓包疑有多處P圖痕跡，事件持續引發討論。民視健康長照網 ・ 10 小時前 ・ 2
金球獎／主持人狂虧李奧納多！當眾酸「女友都未滿30歲」 他尷尬反應曝
第83屆金球獎今（12）日於洛杉磯盛大登場，除了得獎名單備受關注，典禮開場的主持人口秀同樣成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影《一戰再戰》角逐影帝，卻在主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）的「毒舌洗禮」下，再度被調侃多年來備受討論的感情話題，現場笑聲不斷。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 14
佩甄悼念曹西平哭紅雙眼 憶休息室互動：繼續在天堂嗶嗶嗶
藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（11）日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，佩甄受訪時明顯眼睛紅腫，她感性提到，希望曹西平繼續在天上「嗶嗶嗶」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
隋棠突喊「真的受夠自己」！ 1萬元飛掉親揭原因：想哭
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
隋棠慘賠1萬元！突喊「真的受夠自己」親揭真實原因
隋棠慘賠1萬元！突喊「真的受夠自己」親揭真實原因EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2