民視除夕節目開錄 百人大陣仗

《民視第一發發發》12日開錄。

記者戴淑芳∕台北報導

《民視第一發發發》12日開錄百人開場「馬年吉祥迎新春」豪華卡司猶如拉斯維加斯大秀，由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，陪伴觀眾守歲。

「馬年吉祥迎新」最水的天后陳美鳳穿著一襲低胸黃色禮服，好身材呼之欲出，讓陽帆直呼眼睛不知道看哪裡，陳美鳳提到：「目前還在保密條約中，不能提太多，預告將與一位大咖偶像歌手帶來很特別的表演，英姿颯爽又兼具性感的唱跳，請大家千萬不要錯過」。

白冰冰則表示，她與陽帆也都在歌舞單元帶來精彩的舞蹈。阿翔、賴慧如以及籃籃除了舞蹈表演，也會跟胡瓜在「明星運動會」一起帶歡樂給大家。穿著一襲低胸露出胸前硃砂痣的白家綺，也會在第四段單元參與主持，群星接力陪觀眾一起到除夕夜凌晨一點。