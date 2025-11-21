民視《好運來》收視開紅盤！何豪傑慘遭石擊大飆戲 慘遭枇杷膏「餵食」蒼蠅

何豪傑表示臉上滿滿枇杷膏特效引來蒼蠅搶食！（民視提供）

何豪傑在民視八點檔《好運來》遭曾子益從室內虐殺到荒郊野外，除了體能大考驗，因為臉上需塗抹大量的枇杷膏製成的血漿和髒汙特效，卻引來一堆蟲蠅沾惹，他哭笑不得說：「拍外景的時候，因為臉上超多枇杷膏，蒼蠅一直飛到臉上來偷吃！」讓他在拍攝驚恐戲時，還得分神與蒼蠅「搏鬥」，相當逗趣。

何豪傑全程被曾子益綁、強忍劇痛飆戲。（民視提供）

《好運來》昨晚（20日）播出最新一集，收視率再度開出紅盤。劇中飾演警官「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑透露，這場被綑綁的戲碼可說是體力大考驗。由於手腳遭制約，為了對戲講台詞，他必須「一直在做捲腹」來模擬掙扎的狀態，全身無法施力，只能靠腹部肌肉支撐。他笑稱：「拍完之後腹部超級酸，感覺好像又多練了幾塊腹肌！」

手腳被綁只能狂做「捲腹」！何豪傑笑稱：拍完腹肌多了幾塊，這場戲根本體能魔王關。（民視提供）

楚宣戲裡失智，這幾集的心境轉折讓她身心俱疲。她透露：「這幾天的戲都讓我哭到心痛，連自己都嚇一跳。」面對心愛的飛宏倒地不起，麗芬的驚恐與擔憂讓她完全投入情緒，也讓觀眾對後續劇情更加期待。劇中，飛宏奮不顧身將麗芬藏入櫃中，臨別一幕被許多觀眾視為「生離死別」。何豪傑表示，他與楚宣在拍攝這場戲時，確實是抱持著「殺青戲」的心情來演。

楚宣目睹何豪傑被傷害，痛哭到心痛。（民視提供）

他透露了一段小小的遺憾：「我關上櫃子門時，是含淚關上的，但因為鏡位角度的關係，眼窩有了影子，淚水看不清楚。」他當時心急，拜託導演再拍一次，希望能調整機位拍到飛宏「含淚關上櫃子」的畫面。但無奈太陽即將下山，光線已不允許第3次重拍，讓他直呼可惜。已有不少觀眾猜測何豪傑是否即將「領便當」。

戲裡何豪傑為了保護楚萱安全半哄半騙。（民視提供）

