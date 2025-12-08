民視《豆腐媽媽》女星開大絕！主題曲炸出百萬點閱

娛樂中心／王靖慈報導

民視年度八點檔大戲《豆腐媽媽》尚未正式開播就已掀起高度關注，堪稱未演先轟動。除了官方釋出的預告片不斷累積討論度外，民視這次更首次為劇中角色量身打造專屬歌曲，展現了創新的宣傳手法，由新生代人氣女星宮美樂飾演的「萬珍珍」推出代表曲〈welcome to 萬家〉，光是單一平台一天的觀看次數就衝破20萬，跨平台甚至累積逼近百萬瀏覽，引發熱議。









民視年度八點檔大戲《豆腐媽媽》即將開播。（圖／民視新聞）

宮美樂在《豆腐媽媽》中飾演萬珍珍。（圖／民視新聞）

新生代女星宮美樂憑藉在八點檔中的出色表現，已深受廣大觀眾的喜愛。從《愛的榮耀》中的「蔡盈盈」，到《好運來》中的「歐陽芊」，她始終以清新、活潑又帶點俏皮的形象深植人心。這次在民視年度大戲《豆腐媽媽》中，以挑戰新角色人氣直播主「萬珍珍」再現螢幕，宮美樂不僅演出角色活潑、可愛的特質，甚至飾演她母親的資深演員謝瓊煖更是對她讚譽有加，直接大讚：「我這個女兒太強大，可以讓出女主角了，改叫她『珍珍豆腐』」，對宮美樂演技的高度認可。

宮美樂劇中飾演直播主的萬珍珍俏皮又吸睛。（圖／民視新聞）

民視八點檔《豆腐媽媽》由演員謝瓊煖（前排左）、洪都拉斯（前排右）、藍葦華（後排左二）、陳仙梅（後排左一）等大咖出演。

令人眼前一亮的是，此次《豆腐媽媽》還推出〈welcome to 萬家〉歌曲，曲風不僅新潮、節奏洗腦，讓粉絲們聽都記憶深刻。宮美樂透露，這首歌不單純只是她的角色主題曲，裡面更巧妙藏「小彩蛋」，運用歌詞將劇中「萬家」的每位成員都逐一進行了介紹，成功透過音樂提前為戲劇內容進行預熱。她自己也正接著準備第二首唱跳作品，開心表示：「希望大家能從《豆腐媽媽》中看到我更多突破，也期待這部戲帶給觀眾滿滿的感動」，也讓粉絲紛紛期新劇《豆腐媽媽》的播出。





