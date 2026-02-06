民視《豆腐媽媽》替身墜樓畫面曝光 工會轟電視台、製作單位消極卸責



民視電視劇《豆腐媽媽》拍攝期間發生重大工安意外。蘇姓男替身今年1月20日拍攝墜樓戲時，竟從高台摔落，頭部重擊地面，重傷昏迷。儘管目前已脫離險境，但需長期復健。家屬質疑製作高層消極面對，台北市電影戲劇業職業工會今天（6日）聲明，除嚴正譴責電視台與製作單位卸責態度，也在家屬同意下公開事發影片，還原事故經過。





工會指出，事故當天現場安全防護不足。儘管劇組在水泥地鋪設軟墊，但疑似防護範圍不夠，蘇姓替身自高台墜落後向外彈出，頭部直接撞擊水泥地並發出巨響，現場工作人員當場受驚。蘇男隨後腦內出血昏迷，送醫後在加護病房治療7天，目前雖已清醒，生活功能仍受到影響，後續須持續復健。

工會3點聲明 安全為上絕不退讓

針對本案，工會提出3點嚴正聲明：首先，安全絕不退讓，已協助當事人及家屬委任律師，啟動勞檢、刑責追究與民事求償程序，並直指這並非單一意外，而是影視產業長期失序的結果；其次，工會嚴厲譴責電視台與製作公司在事故後消極卸責，批評其以收視與利益為優先，卻對職災責任斤斤計較，對第一線勞工造成二次傷害。





最後，工會直言「安全不是成本，而是最基本的人命底線」，點出包括未落實職安規畫、缺乏安全訓練、未進行事前評估、未發正式通告讓動作指導到場進行安全指揮、未完成安全演練、未反覆確認演員狀態、未加保足額保險等多項缺失。





工會強調，只要仍有影視工作者因安全失守而受傷，他們就不會停止發聲與行動，「人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究」。（責任編輯：殷偵維）

