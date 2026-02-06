民視《豆腐媽媽》替身墜樓病危！家屬控沒保險 網炸鍋：真的太扯了

民視八點檔《豆腐媽媽》日前傳出拍攝重大意外，一名替身演員於1月20日在桃園蘆竹拍攝動作戲時，依劇情需求自高台跳下，卻不慎墜落重傷，事故直到家屬近日在社群平台發文才曝光。家屬表示，「已經第17天沒有看到爸爸了」，並詳述事發當下頭部從接近二樓半高度直墜水泥地，當場失去意識，緊急送醫並入住加護病房。

民視《豆腐媽媽》替身墜落重傷，家屬控未保險、無高層探視引爭議 。（圖／翻攝Threads）

醫師診斷，傷者出現創傷性硬腦膜下出血、腦震盪、顏面撕裂傷、面部骨折、牙齒受損及多處挫傷，曾一度簽下病危通知，目前仍在醫院觀察中。家屬痛批，從加護病房至今未見任何民視高層前往關心，僅有一名助理帶著6顆蘋果探病，且劇組未替替身演員投保，對於安全責任與後續補償流程充滿疑問，直言「這不是意外，而是嚴重疏失」。許多網友得知消息後紛紛痛批民視，甚至在PTT論壇發文直呼「這種重大意外還被壓了一週才被家屬報出，民視真的太扯了啦」。

廣告 廣告

網友得知消息後紛紛痛批民視。（圖／翻攝畫面）

家屬在社群平台發文 揭露拍戲意外。（圖／翻攝Threads）

對此，民視5日、6日兩度回應，強調事發第一時間即與劇組處理，安排就醫並全程陪伴治療，也已向家屬說明，將負責所有醫療費用、傷病期間收入損失、後續復健及精神撫慰金，待家屬提出具體需求後，會在合法、合規、合情的前提下妥善處理，並表示未來將更嚴格把關拍攝現場安全。

此外，台北市電影戲劇業職業工會也在臉書公布事故影片與聲明，指出替身演員從四節高台墜落，現場缺乏有效安全防護，導致腦內出血昏迷並入住加護病房七天，雖已脫離險境，但仍需長期復健，生活功能恐受影響。工會對此表達強烈憤慨，並發表三點嚴正聲明，要求正視影視拍攝現場的職安問題。

延伸閱讀

NBA/76人球星保羅喬治吃禁藥遭禁賽25場 損失3.6億薪水

WBC/大谷翔平「只打不投」 道奇主帥：是他自己的決定

澳網/芮芭奇娜苦戰3盤拍落莎芭蓮卡！首奪后冠