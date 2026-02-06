民視《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！傅孟柏「提3點質疑」轟：沒預算就不要跳

傅孟柏開出第一槍，痛批《豆腐媽媽》劇組。（圖／翻攝自傅孟柏Instagram）





民視八點檔《豆腐媽媽》1月20日拍攝爆發嚴重工安意外，一名蘇姓男替身拍攝動作戲時從高樓墜下，直接撞擊地面，顱內出血、面部骨折、牙齒碎裂住進加護病房，更一度收到「病危通知單」；金鐘影帝傅孟柏今（6）日發文提出3點質疑，痛批該劇組草菅人命。

傅孟柏看不下去整起事件，是首位為該案發聲的公眾人物，他點出3點質疑「攝影機在高台下面為什麼要從這麼高跳？為什麼有人有戴安全帽、有人沒戴？這就是面對自己專業的態度嗎？」替身演員在空中還要確保臉沒有被拍到，為了成就你們，把自己的安全擺第二。

傅孟柏直言，確保安全就是其他人的工作與責任：「把替身的安全擺第一就是其他工作人員的任務，做不好就不要做了，被淘汰吧拜託⋯⋯每個人都是人生父母養的！不要再僥倖心態了！沒預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳⋯⋯意外是『不該發生』的。」劇組必須盡所有努力讓風險降到最低，而不是不斷發生、檢討，再為自己的不專業找理由。

