民視《豆腐媽媽》替身墜樓重傷 未婚妻控「沒保險」沒收到一句對不起

民視八點檔《豆腐媽媽》發生嚴重工安事故，一名蘇姓男替身拍攝從高處墜落畫面時，重摔至防護墊範圍外，造成顱內出血、多處骨折，待在加護病房一週。而電視台一開始還稱是「臉部受傷」，讓蘇先生的未婚妻Rena今（6）日出面控訴製作方處理態度消極，僅帶6顆蘋果慰問，不僅沒有幫傷者保保險，至今也尚未收到一句對不起。

1月20日蘇姓演員在桃園拍攝《豆腐媽媽》時，從高台高處墜落，雖現場有防護海綿墊，但他重摔到保護範圍外，臉部重擊水泥地。而蘇男送醫後進加護病房治療7天，一度發出病危通知，目前已轉一般病房持續觀察。

廣告 廣告

未婚妻Rena今受訪指出，傷者目前還是處在暈眩狀態，行走時還需要扶東西，主要傷勢有硬腦膜下出血、面部骨折、牙齒碎裂、全身多處挫傷，當天還在急診吐了4大袋血，聽到民視對外聲明稱「臉部受傷」感到驚訝，代表他們根本沒有參與過程。

Rena指控，事發之後民視僅派一個助理探視，給6000元紅包和6顆蘋果禮盒慰問。她強調，這起事件應是屬於「疏失」非「意外」，民視應主動接洽處理，或是由專業理賠人員協調。

對於求償方面，Rena表示，粗估目前醫療費用就要10萬，但後續還有復健，並非只要3、4個月就結束，後續還要很長的修復之路，雖然民視表示會全面負責，但溝通後，要求家屬提出一個金額，現在對於數字沒有想法，不排除尋求法律途徑，但希望能和平解決。

而台北市電影戲劇業職業工會也公布當時拍攝畫面，劇組雖有擺上海綿墊，但疑似範圍不夠大，導致蘇男直接重摔到水泥地上，一旁的女性人員還大聲尖叫，畫面怵目驚心。工會發布聲明，譴責電視台與製作方消極卸責，表示將協助當事人求償。

台北市電影戲劇業職業工會聲明全文： 民視《豆腐媽媽》劇組武行蘇德揚於 1 月 20 日在桃園蘆竹拍攝時發生重大職災，從四節高台高處墜落，因現場缺乏有效安全防護措施，導致頭部重摔、腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療七天，期間被醫師告知病況危急。雖經搶救後脫離險境，目前仍在一般病房持續觀察與治療，後續將面對漫長復健之路，生活功能受影響。本會對於此一血淚職災，表達最深切的憤慨與沉痛，並在此嚴正聲明： 一、 安全絕不退讓！ 台北市電影戲劇業職業工會已協助陪同當事人及家屬委託專業律師面對後續所有程序，包含勞檢、刑事責任追究及民事求償等事宜。我們將持續提供法律、行政與實務上的支援，督促相關單位與業者不得敷衍帶過，更不容任何形式的壓迫、切割或壓低責任。本會重申：這不只是個別案件，而是整個影視產業長年失序的結果，我們絕不容許再被當成一次性的「意外」。 二、 嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責、利益掛帥！ 對於本案中電視台與製作公司遲滯、消極、不主動處理的態度，本會表達最強烈的譴責。當影視產業的經營邏輯是以收視、點擊與利益為唯一考量，卻在職災發生後推諉責任、斤斤計較補償、避重就輕、缺乏道歉與檢討誠意時，真正被犧牲的就是在第一線拚命工作的劇組勞工。 任何將職災視為「個人不幸」、將安全視為「拍完再說」的態度，都是對受傷勞工與其家庭的二次傷害，也是對全體影視工作者的嚴重羞辱。本會要求相關業者立即正面回應、負起完全責任，停止所有拖延與切割。 三、 安全不是成本，而是最基本的人命底線！ 多年來，多數電視台長期以大量委外發包的方式規避責任，將實際製作層層外包，卻未依職業安全衛生法落實必要之雇主責任。此次事件仍照搬相同操作模式，具體問題包括： 1. 未依職安法落實安全衛生規劃，聘請安全衛生業務主管及急救人員 2. 未實施安全衛生教育訓練 3. 未由專業動作指導事前評估安全保護措施及緊急應變處置 4. 當日未發正式通告讓動作指導到場進行安全指揮 5. 未於事前排練與現場開拍前完成安全演練 6. 為趕拍攝時程，未反覆確認演員狀態，態度輕忽 7. 未加保足額保險保障 上述情形並非偶發疏忽，而是系統性地將人命當成可消耗的拍攝成本，明顯背離法規與基本安全原則。只要產業結構與權責關係不被正面處理，所謂的「意外」就只會一再重演。 工會在此鄭重宣示： 只要影視產業仍有人因安全失守而倒下，本會就不會停止發聲與行動。 人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

江祖平爆涉性侵男疑是高層兒 三立副總龔美富認：司法會還他清白

《意難忘》資深演員石英病逝享壽82歲 兒女首發聲！

柯文哲政見會內容「被消失」？ 民視聲明：YT伺服器端技術問題