民視《豆腐媽媽》替身家屬無法接受「保險黑名單」 網友轟：制度殺人！

民視《豆腐媽媽》替身演員拍攝時墜樓一度命危，未婚妻今（6）出面指控民視與製作單位冷處理、沒有個人保險，也提到「保險黑名單」說法讓家屬無法接受，網友熱議痛批「制度殺人」。

民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員拍攝時發生意外。（圖／翻攝FB 台北市電影戲劇業職業工會）

墜地受傷的武打替身演員蘇德揚未婚妻Rena今出面受訪，除了怒批劇組消極處理，以及民視沒有任何高層來醫院關心外也提到蘇男根本沒有個人保險的問題，讓家屬與她都無法接受，她無助表示獨自承擔照顧重傷的未婚夫，還有工作與生活要顧壓力真的很大。

廣告 廣告

Rena提到，劇組說蘇男從事替身演員屬高風險工作，為保險公司列管的「黑名單」，只能用團體保險，但送件後才發現根本沒有投保成功；意外發生後她已按指示提出相關保險資料，卻一直等不到明確回覆，只能被動等待通知相當無助。

Rena也說以往拍攝現場安全措施都很完善，未婚夫蘇男過去工作時沒有發生意外受傷的紀錄，只有自行練習後空翻時曾受傷，她說家屬最無法接受「保險黑名單」說法，還說之前一起去泰國旅遊投保都沒問題，不解「為什麼工作時就變成黑名單」。

據了解，實務上高風險職業確實常被保險公司拒保或提高門檻，此事件發生後也引起網友關注與熱議，有網友批評「這種制度跟殺人有什麼不一樣！」

延伸閱讀

旺旺友聯攜手UIA升級海外救助 讓「花家黑魔法」守護保戶平安出遊

WBC/大谷翔平只打不投有原因 傳保險理賠達2.8億美元

竹聯幫天龍堂詐團假互助吸金 削1.1億2千多人受害