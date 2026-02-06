民視《豆腐媽媽》替身重大職災 工會曝事發影片轟：電視台與製作公司消極卸責
台北市 / 林彥廷 綜合報導
民視《豆腐媽媽》劇組拍攝時發生重大職災，替身從四節高台高處墜落，導致頭部重摔、腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療七天，期間被醫師告知病況危急，雖經搶救後脫離險境，目前仍在一般病房持續觀察與治療。台北市電影戲劇業職業工會今日發出聲明稿，並表示「只要影視產業仍有人因安全失守而倒下，本會就不會停止發聲與行動。人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究。」
台北市電影戲劇業職業工會指出，蘇男於 1 月 20 日在桃園蘆竹拍攝時發生重大職災，從四節高台高處墜落，因現場缺乏有效安全防護措施，導致頭部重摔、腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療七天，期間被醫師告知病況危急。雖經搶救後脫離險境，目前仍在一般病房持續觀察與治療，後續將面對漫長復健之路，生活功能受影響。工會對於此一血淚職災，表達最深切的憤慨與沉痛，並在此嚴正聲明：
一、 安全絕不退讓！
台北市電影戲劇業職業工會已協助陪同當事人及家屬委託專業律師面對後續所有程序，包含勞檢、刑事責任追究及民事求償等事宜。並將持續提供法律、行政與實務上的支援，督促相關單位與業者不得敷衍帶過，更不容任何形式的壓迫、切割或壓低責任。工會重申：「這不只是個別案件，而是整個影視產業長年失序的結果，我們絕不容許再被當成一次性的『意外』。」
二、 嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責、利益掛帥！
對於本案中電視台與製作公司遲滯、消極、不主動處理的態度，工會表達最強烈的譴責。當影視產業的經營邏輯是以收視、點擊與利益為唯一考量，卻在職災發生後推諉責任、斤斤計較補償、避重就輕、缺乏道歉與檢討誠意時，真正被犧牲的就是在第一線拚命工作的劇組勞工。
任何將職災視為「個人不幸」、將安全視為「拍完再說」的態度，都是對受傷勞工與其家庭的二次傷害，也是對全體影視工作者的嚴重羞辱。工會要求相關業者立即正面回應、負起完全責任，停止所有拖延與切割。
三、 安全不是成本，而是最基本的人命底線！
多年來，多數電視台長期以大量委外發包的方式規避責任，將實際製作層層外包，卻未依職業安全衛生法落實必要之雇主責任。此次事件仍照搬相同操作模式，具體問題包括：
1. 未依職安法落實安全衛生規劃，聘請安全衛生業務主管及急救人員
2. 未實施安全衛生教育訓練
3. 未由專業動作指導事前評估安全保護措施及緊急應變處置
4. 當日未發正式通告讓動作指導到場進行安全指揮
5. 未於事前排練與現場開拍前完成安全演練
6. 為趕拍攝時程，未反覆確認演員狀態，態度輕忽
7. 未加保足額保險保障
上述情形並非偶發疏忽，而是系統性地將人命當成可消耗的拍攝成本，明顯背離法規與基本安全原則。只要產業結構與權責關係不被正面處理，所謂的「意外」就只會一再重演。
工會表示，「在此鄭重宣示：只要影視產業仍有人因安全失守而倒下，本會就不會停止發聲與行動。人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究。」
而民視稍早則回應，「據了解，演員替身於拍攝動作場面時，依拍攝須求自高台跳下，現場已依安全規格加強設置海綿墊，惟落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金，目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。民視也再審視要求，未來對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關。」
更多華視新聞報導
職安署籲提升職災預防 辦理相關研究可申請補助
產業工會批「超時工作還擺拍」 台灣電力工會駁：同仁辛勞不容汙衊
反對駕駛艙裝監視器 高鐵工會發聲：「不排除抗爭到底」
其他人也在看
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
馬如龍49歲兒死因出爐！家屬無意見 親姊悲嘆：都是意外
【緯來新聞網】資深藝人馬如龍2019年離世，他的49歲兒子黃人龍本月2日在家中跌倒後昏迷，送醫搶救不
台中爆蒸餃店攻擊案！顧客慘遭「利剪猛插鎖骨」 嫌犯落網了
台中市也發生攻擊事件，昨（4日）晚間某間蒸餃店內，有位41歲的男子吃到一半，竟然被隔壁桌的身分不明男子持利剪「插過來」，當場血流如注，嫌犯行兇後迅速逃逸，6小時後落網，身分也曝光。
2025勞動基金績效衝16%該自提參一腳嗎？專家揭先評估2關鍵「別只看報酬率」
勞動基金2025年繳出亮眼成績，年度投資收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高。面對績效衝高，是否代表「勞退自提越多越好」？專家表示，評估是否參與勞退自提，首先要先看節稅效果與退休後實質幫助。
政二代靠爸吸金1.3億拿去賭博！被害人哭訴：關久一點 顏大鈞下場出爐
台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，頂著「政二代」光環，涉嫌向6名被害人吸金超過新台幣1.3億元。顏大鈞不僅虛構各類工程投資案，甚至對外謊稱「賴清德是我乾爹」以取信被害人。台南地方法院審理後，依6個詐欺取財罪，判處顏大鈞應執行有期徒刑7年10月，並宣告沒收未扣案犯罪所得6050萬元，全案可上訴。
前員工多次夜闖飲料店偷喝 老闆傻眼報警提告｜#鏡新聞
台北市信義區一間飲料店，竟然有前員工會在半夜偷偷闖進店內，偷喝飲料，老闆透過監視器看到後，相當傻眼，氣得直接公布影像，目前店家已經報警提告。
新莊尾牙濺血！ 包商請款遭拒怒揮菜刀釀2傷｜#鏡新聞
新莊昨天(5日)晚間驚傳砍人案，裝潢公司包商在熱炒店舉辦尾牙，沒想到其中一名男子，疑似「預支工程款」被拒絕後，情緒失控竟持菜刀當街追砍，造成現場2人手肘砍傷送醫。
2026全台5大新景點推薦 關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、出火地質公園資訊一次看！
新的一年到來，全台也有一些新的景點可以期待！2026年全台新景點包括關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、大仁滯洪池、出火地質公園等，這些都是即將啟動的新地標與觀光亮點，涵蓋親子、生態、文化與休閒等多元面向，趕緊把這些景點收進口袋清單！
栽培多年「一炮而紅」 苗栗造橋談文火車站炮仗花步道盛情迎賓
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
黃國昌率退休警消提＂行政訴訟＂ 綠營：預算釋憲中
政治中心／王云宣、吳志恆 台北報導民眾黨日前正式宣佈徵召黨主席黃國昌，參選新北市長，今天上午，他會同大批退休警消人員，現身台北高等行政法院，提起「行政訴訟」，指控行政院針對去年三讀通過的警察人員人事條例修法，尚未編列預算，對此民進黨立委反嗆，相關預算早已送交釋憲。大批退休警消2/5上午現身台北高等行政法院提起＂行政訴訟＂ 指控行政院未依據警察人員人事條例修正案編預算（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌，出面聲援退休警消，獲得熱烈支持，超過3百名退休警消，來到台北高等行政庭，要提起團體訴訟。民眾黨主席黃國昌：「提起訴訟的人數，已經超過2千人，我們在立法院，三讀通過了，警察人員人事條例35條的修正案，為什麼有一個政府，可以在國會三讀法律通過，總統公布法律之後，竟然可以選擇擺爛。」退休警察人員協會總會長耿繼文：「我警察工作42年，他不算我42年，只算我35年，我（年金）最高上限8折也不能恢復，我只有7折7折多，78.25%，大部分的人都在70%上下，能夠到80%的沒幾個人啊，可是（政府）對外宣稱，你們可以回到8成。」民眾黨和3百多位退休警消集結台北高等行政法院外 高呼訴求口號（圖／民視新聞）民眾黨號召退休警消，提起團體訴訟，遭解讀是在搶警消選票，尤其民眾黨聲稱，警察人員人事條例修正案，三讀去年就通過，如今指控政府違法不編預算，導致退休警消退休金少領，遭綠營開嗆，修正案窒礙難行，行政院早就聲請釋憲。立委（民）陳培瑜：「黃國昌一定是覺得，現在休會期間，沒有程序委員會可以討論總預算，他非常寂寞非常孤單，他覺得很冷，所以他就自行搭了一個政治舞台，但是我要提醒黃國昌（前）委員，你不要忘記了，相關的預算，行政院已經送釋憲了，我們必須要等到釋憲的結果出爐之後，行政院已經說了，如果釋憲結果出爐，該編就會編。」去年立院三讀通過警察人員人事條例修正案 但行政院認為窒礙難行已提釋憲（圖／資料畫面）去年4月公布的修正案，提高警消退休所得替代率，如今擔憂造成財政衝擊，政院提出釋憲，憲法法庭判決尚未出爐，就先被在野做政治操作。原文出處：黃國昌率退休警消提「行政訴訟」 綠營：預算早已聲請釋憲 更多民視新聞報導黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字
女控遇愛情詐騙投資435萬成空 怨檢不起訴
辛苦錢被騙 怎麼過年?高雄一名女子帶朋友到一家機車店前，拉白布條 控訴遇到愛情詐騙，指控店內一名謝姓員工，交往期間鼓吹她投資機車店，她陸續投入435萬，還被對方拿走兩支勞力士手表，對方不只劈腿 還說資金全虧掉了，女子提告檢方又不起訴，不甘心才會到到機車行抗議，一度揚言砸雞蛋，被警方勸退。 #愛情詐騙#勞力士#劈腿
軍公教年終明發放「2種人」恐無緣 領取資格、金額一次看
根據行政院人事總處的公告，202…
台北捐血中心血庫告急 B型、O型血剩不到4天
（中央社記者沈佩瑤台北6日電）近期氣溫變化大，捐血人數下降，台北血庫告急，根據最新統計，血液庫存量只剩4天用量急缺，其中B型僅剩4天，O型3.3天更是瀕臨警戒線，台北捐血中心呼籲民眾踴躍捐血。
搭捷運遭男刻意緊貼.觸碰 嫌供稱"不小心"遭監視器打臉
社會中心／李豫翰、劉毓琦 新北報導捷運站內又發生騷擾案件！有一名女音樂老師，上個月底在台北捷運新店區公所站，搭手扶梯時，遭到一名男子刻意緊貼，還出手觸碰，被害女子驚嚇之餘，還在猶豫要不要報警，就發現男子刻意躲在廁所，不斷探頭張望，這名女老師現身說法，還原過程，而監視器也還原，男子說是不小心，根本是撒謊。站務人員一見到兩名警員到場，立刻揮手，示意他們趕快進站，什麼事這麼緊張？原來捷運又傳出鹹豬手事件。明明當時人不多，男子卻刻意貼的好近，遭到襲臀的女子，勇敢出面還原過程，回想過程，還是疑惑又生氣，就怕誤會了人，直到看到這一幕。搭捷運遭男刻意緊貼.觸碰 嫌供稱"不小心"遭監視器打臉（圖／警方提供）男子詭異行為，幫自己的懷疑打了強心針。事發在1月29號，台北捷運新店區公所站，從事教音樂的被害人，上完課、搭捷運回家，到站走上手扶梯時，遭後方的陳姓男子，貼近觸碰，雖然男子辯稱是要抓扶手誤觸，但警方調閱畫面卻不是這樣。搭捷運遭男刻意緊貼.觸碰 嫌供稱"不小心"遭監視器打臉（圖／民視新聞）陳姓男子被依性騷擾防治法送辦，但他過去就曾經騷擾女子挨告，前科滿滿也沒在怕，屢次被逮，還是不知悔改，被害人只希望女生碰到類似情形，都要勇敢站出來，不要姑息。原文出處：搭捷運遭男刻意緊貼、觸碰 嫌供稱「不小心」遭監視器打臉 更多民視新聞報導台中女搭計程車醉倒「遭惡狼司機侵犯」！他囂張錄影丟包路邊…下場曝三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷身價8億人瑞突娶68歲看護！律師甩2疑點：有良心嗎？
農曆年前台中血庫拉警報！O型「急缺」剩不到4天 A型不足5天
每逢農曆年前後大缺血，台中血液庫存量已拉警報，今日最新統計，血液安全庫存量僅4.5天，連10天安全庫存量的一半都不到，其中O型血陷「急缺」狀態，庫存量剩不到4天，A型血也不足5天；今（2026）年春節假期長達9天，台中捷運公司今攜聯邦銀行，在中捷市政府站前舉辦公益捐血活動，吸引大批民眾捥袖，盼能幫血
苗栗男持刀砍警遭擊斃！民眾憂「基層開槍」恐要擔責 警分局說話了
即時中心／黃于庭報導苗栗南苗市場今（4）早傳出攻擊事件，有名40歲的鍾姓男子持刀引起恐慌，警方到場隨即喝令其將刀具丟棄；惟該男遭噴辣椒水仍不從、甚至進而攻擊，造成1位員警頭部受傷。為維護自身及民眾安全，警方開槍擊中鍾男，搶救後宣告不治。事件曝光後，有民眾擔心警方是否會被認為「執法過當」，或是得自行承擔責任？苗栗警分局表態，過程符合規定、屬正當防衛。
台中蒸餃店驚魂！男剛吃飽突遭刺穿鎖骨 兇手母竟也在店裡
台中市北區漢口路一間開業僅三週的蒸餃店，昨（4）日晚間驚傳隨機傷人案。41歲劉姓男子用餐後準備離席，遭隔壁桌素不相識的50歲林姓男子持利器猛刺右肩鎖骨。林男行兇後逃逸，受傷劉男送醫治療無生命危險。由於店內無監視器，台中警方迅速組成專案小組，擴大調閱周邊影像，歷經約7小時追查，於今（5）日凌晨2時50分在北區住處將林男逮捕歸案。警方初步調查，林男落網後精神狀態不穩，行兇動機仍待釐清。全案依傷害及恐嚇公眾罪移送偵辦，警方強調嚴懲暴力，維護市民安全。
住警器救人！電動車爆火球 6口睡夢驚逃嗆傷
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗頭份一間三層樓住宅，今(6)日清晨4點多發生火警，起火的是一台電動車，爆炸聲和濃煙啟動了這戶人家的住宅警報器，所有人從睡夢中被吵醒，下樓一看發現停在前院的電動車變成一團火球，緊急逃出屋外，當時還有一人受困3樓，消防隊到場趕緊將人救出，一家6口都被濃煙嗆傷，送醫治療。整輛電動車，被燒到只剩骨架，骨架大片焦黑，停放電動車的前院，也因為一度的大火，門框、窗框都被燒到像是脆化。火災發生在苗栗頭份市這間三層樓住宅，清晨4點多，大家都還在睡夢中，這間屋主邱先生說睡到一半，聽到家裡安裝的住宅警報器大響當場驚醒。屋主邱先生VS.小兒子：「警報器有響，然後有聽到那種爆炸聲，看到這邊的火，就趕快就滅火啦。」家人聽到警報器大響，跑下樓一看，停在前院這台電動車，已經變成一團火球熊熊燃燒還不停發出爆炸聲，小兒子看到嚇壞了，趕快拿滅火器滅火，屋主也趕快打119求救。還好消防隊來得快，趕緊將一名受困3樓的民眾救出來，但濃煙太大，整屋子6個人，都因為吸入濃煙嗆傷被緊急送。屋主邱先生：「我媳婦有一點，拉門的時候，有一點，有一點而已啦。」屋主小兒子：「疏散，叫我們去醫院做檢查。」屋主說這台電動車是大兒子在騎，騎去上班或是買東西，買了三年多，每晚都會充電，過去都會把電池拿出來充電，這次沒有拔電池，而是直接充，懷疑是因此造成電動車起火爆炸，消防人員也在釐清電動車的起火原因。 原始連結
佛門慈悲護治安 靈巖山寺捐贈三輛警用巡邏車
埔里靈巖山寺四日捐贈三輛全新警用巡邏車給南投縣警察局埔里分局，縣長許淑華到場參加交車儀式，縣府也頒發感謝狀給住持自興法師，感謝靈巖山寺，淨化人心，護持弱勢，協助社會安寧，行菩薩道的精神，令人敬佩。南投縣地區遼闊、山路崎嶇，警用車輛長期面臨高損耗與汰換需求。靈巖山寺多年深耕公益，新年伊始，便捐贈三輛巡邏車，捐贈儀式在靈巖山寺大雄寶殿前廣場舉行，隨後分配至埔里分局各派出所，大幅提升基層員警巡邏執勤的安全性與效率。靈巖山寺關心社會，許縣長表達感謝之意並表示，靈巖山寺是埔里重要信仰道場，更是南投慈悲力量的象徵。住持釋自興法師及全寺師父長期關懷弱勢，今年春節前捐出320箱關懷禮盒，溫暖獨居長輩與貧困家庭；連續三年每年捐助120萬元救助金，累計達360萬元，實質幫助縣內家庭。如今再贈 ...