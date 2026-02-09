民調不信任度破5成、藍白支持者轉負評 鄭麗文：現在下定論過早

國民黨主席鄭麗文針對《美麗島電子報》的國政民調發表看法。 （資料照片／陳愷巨攝）





《美麗島電子報》日前公布1月國政民調，顯示民眾對國民黨主席鄭麗文的信任度僅28.7%，不信任度達53.5%，甚至高於國民黨整體的不信任評價。與去年10月相比，泛藍民眾對她的負面評價增加14.5個百分點，國民黨支持者增加11.7個百分點，民眾黨支持者的負面評價也上升19.5個百分點。對此，鄭麗文今（9日）回應表示，自己抗壓性高，實際接觸到的泛藍支持者仍給予愛護與力挺，強調不會因此動搖。

鄭麗文在接受「歷史哥」李易修的網路節目專訪時回應表示，外界無須過度聚焦她個人的民調表現，若因外界批評與壓力就動搖或更改初選制度，反而只會引發更大的不滿與更多負面聲音；至於相關民調對國民黨整體選情的影響，她也認為現在下定論仍言之過早。

針對《自由時報》報導國共智庫論壇在北京臨時提高接見層級，改由中共政協主席王滬寧接見國民黨副主席蕭旭岑一行，並指王滬寧在會中強硬表態「和平的框架必須以中國統一為指針」、「不容模糊地帶」，還「期勉國民黨朝此目標努力」，鄭麗文嚴正反駁，直指相關內容純屬捏造，更批該報「編故事、造假新聞」，整篇報導根本是胡說八道、胡亂杜撰，簡直是在公然寫小說。

鄭麗文表示，在資訊爆炸的時代，更不能被錯誤訊息牽著走，必須堅守清楚的核心價值與方向，知道自己要走的路，才不會瞻前顧後、父子騎驢，並強調這種情況「絕對不會發生在現在的中央黨部」。（責任編輯：殷偵維）

