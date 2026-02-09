民調不信任度53.5% 鄭麗文：我抗壓性高、仍感受大家愛護

面對《美麗島電子報》民調顯示不信任度53.5%，鄭麗文專訪時回應。（資料畫面）

《美麗島電子報》公布最新1月國政民調，顯示53.5%民眾不信任國民黨主席鄭麗文，今（9日）她接受專訪時強調，自己抗壓力高，不會因此改變初選態度，並表示泛藍及黨內支持者仍給予愛護與力挺，是她堅持下去的最大力量。

《美麗島電子報》日前公布1月國政民調，針對國民黨主席鄭麗文的信任度調查結果顯示，僅28.7%民眾表示信任，53.5%表示不信任，對比去年10月的民調，泛藍民眾與國民黨支持者對鄭麗文的不信任均增加，連民眾黨支持者對她的負面評價也上升。

鄭麗文今日接受網路節目《歷史易起SHOW2.0》專訪時表示，她其實不願評論個別民調，但因《美麗島電子報》董事長吳子嘉近期對藍營及她本人有很多指教，她特別重申自己抗壓力高，不會因此改變公平、公正、公開的初選態度，並強調，如果因外界批評與壓力而扛不住、改變初選程序，將引發更多怨言與不滿，因此作為主持遊戲規則的人，必須堅持原則。

針對民調是否影響國民黨選情，鄭麗文認為言之過早，也請外界不要過度關注她個人，她指出，不論是泛藍民眾或黨內支持者，依據實際接觸和民調觀察，「大家對我仍然非常愛護、力挺」，這份支持是她能承擔壓力、堅持走下去、無悔無怨的最大力量。





