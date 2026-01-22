民調不公？葉耀輝、何啟聖申訴提名疏失 國民黨花蓮縣黨部：程序正當

記者詹宜庭／台北報導

國民黨花蓮縣黨部昨天公布內參民調結果，宣布將建請黨中央徵召吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，引發爭取提名的前花蓮市長葉耀輝、被排除在協調人選之外的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖不滿，兩人於今（22日）下午3點前往國民黨中央黨部以「提名作業疏失」為由提出申訴。對此，花蓮縣黨部發表聲明強調，本次提名作業完全依循黨內制度進行，程序具備正當性，呼籲外界勿將黨內民主機制操作為對立敘事。

花蓮縣黨部指出，葉耀輝於去年底即主動拜會縣黨部主委盧新榮，討論花蓮未來發展並表達參選意願；其曾任兩屆市長，長期深耕地方，是本黨在地重要幹部。依據「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第五條規定，縣黨部因此啟動協調機制。先前已於1月8日召開全縣委員會議，出席委員一致同意由葉耀輝與游淑貞進行內部民意調查，並邀請兩人說明參選理念；會議中亦明確告知，民調結果將送交黨中央作為後續提名或徵召的重要參考。花蓮縣提名委員會1月13日邀集葉、游兩位召開協調會，他們均對以民調方式決定人選無異議，葉耀輝提出辯論會因不屬協調項目而未獲共識。

針對何啟聖未被納入民調，花蓮縣黨部說明，黨內提名作業一向秉持「制度先於個人」。何啟聖雖曾透過媒體表達參選意願，但在全縣委員會議召開前並未與縣黨部聯繫，且當時其黨籍尚未設於花蓮縣，因此基於制度與程序考量，未將其列入本次民調名單。縣黨部說，此為基於客觀制度事實，並非主觀排除。民主精神在於尊重制度，而非在程序完成後因結果不符期待便指控「民主受損」或「制度崩壞」，此類說法反而傷害黨內民主機制。對於外界將提名過程渲染為「家族政治」或「權力陰影」，縣黨部表達高度遺憾，認為此類指控缺乏事實基礎，不僅無助黨內團結，更可能造成外界誤解國民黨不尊重自身制度。

花蓮縣黨部呼籲，花蓮需要的是團結前行，而非無止盡的內耗；需要的是制度運作，而非以政治語言動搖民主根基。縣黨部期盼所有同志回歸理性與制度，共同朝「贏回花蓮、建設花蓮、服務鄉親」的目標努力。

