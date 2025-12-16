民調今晚啟動 邱建富富友姊妹會總動員顧票

邱建富的富友姊妹會全面總動員，以溫柔卻堅定的力量提醒鄉親今晚起顧電話、挺建富！（記者方一成攝）

▲邱建富的富友姊妹會全面總動員，以溫柔卻堅定的力量提醒鄉親今晚起顧電話、挺建富！（記者方一成攝）

民進黨彰化縣長類初選民調今（十六）日晚上即將啟動，邱建富的「富友姊妹會」第一時間立即號召、全面總動員，以溫柔卻堅定的力量提醒鄉親「今晚起顧電話、挺建富」。姊妹們今早就特別前往邱建富競選辦公室，展開密集電話拜票，逐一致電懇託支持者留意今晚的民調來電。

除電話固本外，富友姊妹會也與邱建富一起組成機車隊，趁著最後時段穿梭彰化市區向鄉親懇託支持。邱建富表示，市區道路狹小，透過機車隊能更深入巷弄、貼近基層，將民調即將展開的訊息第一時間傳達給鄉親。

邱建富指出，自己從小生活在姊妹眾多的家庭，深刻感受到女性細膩又強韌的力量。此次類初選過程中，姊妹們一路相挺，從路口拜票、市場掃街、活動支援、電話催票到文宣手工製作，始終站在第一線，讓他能無後顧之憂全力衝刺。

邱建富強調，今晚進入最後關鍵民調時刻，富友姊妹會立即號召、即刻行動，展現基層最真實的力量，也代表對彰化未來的期待與信心。他呼籲支持者務必留意來電，用行動顧電話挺建富。