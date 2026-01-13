民調僅差0.6%！賴瑞隆選高市長 邱議瑩「已盡最大努力」：只能接受

2026大選進入提名階段，高雄市長候選人初選民調今（13）天出爐，由立委賴瑞隆以0.618%微幅差距，勝過立委邱議瑩出線，對此邱議瑩恭喜賴瑞隆，並感謝夥伴，「大家都盡了最大努力」，未來也會繼續為高雄努力。

民進黨中央今天公布高雄市長初選民調結果，由中央黨部和兩家民調公司山水和典通進行民調，最終賴瑞隆以55.99995%勝出，贏過邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、林岱樺50.5986%，將和國民黨高雄市長候選人柯志恩一同競爭。

廣告 廣告

邱議瑩選前積極喊話，然而最終民調結果和賴瑞隆僅差距0.618%，面對初選結果，她今天出面表示「只能接受」，表示已經盡了最大努力，雖然結果不盡人意，但必須接受，第一時間也有接到賴瑞隆的電話，有跟他說恭喜。

邱議瑩也誠摯感謝所有支持者與團隊夥伴，大家都已盡了最大的努力，她也不忘點名另外兩位一同競爭參選的許智傑、林岱樺，「我們以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範」，未來她會繼續為高雄努力。

高雄市長初選民調結果。圖／民進黨提供





責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

民進黨高雄市長初選未獲提名 林岱樺：全力支持提名人

賴瑞隆初選勝出戰港都 對手許智傑獻祝福：團結一致守住高雄

綠營高雄市長初選結果出爐「賴瑞隆勝出」 與邱議瑩僅差不到1％