民調僅差3％！綠營人士：林俊憲「純綠支持度」正式超車

林俊憲(左)出現純綠支持度超車陳亭妃(右)的趨勢，綠營台南市長初選白熱化。（合成圖／取自林俊憲臉書、資料照）

近日台南市長初選民調綠委林俊憲「黃金交叉」引發熱議，林俊憲表示，近期網路民調顯示他的支持度持續成長，並已超越主要對手。根據一份綠營內參民調顯示，林俊憲已追近至3％差距。有綠營人士分析指出，林俊憲在「純綠選民」的支持度已正式超越綠委陳亭妃。

林俊憲表示，他的支持度持續成長，展現基層支持逐步累積的成果。民調結果是努力的回饋，未來仍將一步一腳印，爭取市民的認同。

依據《鏡報》取得一份綠營內參民調結果顯示，若由陳亭妃對上謝龍介，陳的支持度為54.1％；若改由林俊憲出戰，支持度為51.5％。若根據民進黨初選以「支持度數字」為主的規則來看，陳亭妃與林俊憲的差距僅約3個百分點，已落在統計誤差範圍內，雙方實力相當。在看好度部分，有44.2％認為林俊憲將代表民進黨參選台南市長，認為陳亭妃將出線的比例則為37.8％，林俊憲的看好度反而領先。

根據《上報》報導提到，有綠營人士對此分析，林俊憲近期不僅在《壹蘋新聞網》民調中首度超車陳亭妃，選情更已逼近「黃金交叉」。隨著藍營內部競爭激化、藍白支持者回流，直接衝擊了陳亭妃在非綠陣營的優勢。進一步交叉分析內參民調可見，林俊憲在「純綠選民」的支持度已正式超越陳亭妃。換言之，陳亭妃目前僅存的3％領先幅度，並非源自綠營基本盤，而是仰賴尚未歸隊的中間及非綠選民。

該民調以中華電信台南市住宅電話用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣進行訪問，調查對象為年滿20歲以上的台南市民，訪問時間為2025年12月22日至23日，有效樣本數為1217份，在95％信心水準下，抽樣誤差約為正負2.8個百分點。

