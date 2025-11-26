民調僅落後王世堅、吳怡農稱有底氣突破基本盤 學者：感覺很虛

記者李鴻典／台北報導

爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（26）天公布民調，他說，在「非藍白支持者」當中，自己名列第二，僅落後民進黨立委王世堅，顯示他有底氣突破綠營基本盤，爭取更多市民支持。但有學者說，對吳怡農印象並不好，感覺很虛。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

吳怡農表示，對於自己現階段民調還不是第一名並不感到意外，「第二名當然不值得慶祝，但很感謝社會的支持，肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治。」但也看到他在綠營基層中的爆發力，支持度與王世堅僅差距2.4%；而在「非藍白支持者」中獲得最廣泛的第二支持度，這也顯示他最有底氣突破現在綠營基本盤，進一步爭取更多市民支持。

另外，日前對大罷免操盤手發言引發爭議，吳怡農解釋，發言脈絡不是在檢討公民團體的努力，而是談名嘴專家們對罷免結果的預測與結果的落差。他還說，台北市是艱困選區，不能像以前憑感覺選出「好像有競爭力的人」，應採更科學的評斷依據。

成大教授李忠憲則提到，他有次跟吳怡農，還有民進黨立委沈伯洋一起在總統府開會。

李忠憲坦言，「我對吳印象並不好，感覺很虛，如果就支持民進黨台北市長候選人的條件而言，我當然強力支持沈伯洋。以我在總統府那場會議的親身觀察而言，我的選擇其實再清楚不過了。」

