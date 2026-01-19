民調僅5%！王婉諭：仍顯示跨黨派支持 評估投入新竹市長選戰

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 2026年地方選舉逐漸升溫，《鉅聞天下新聞網》今（19）日公布新竹市長最新民調結果顯示，現任市長高虹安以41.96%首選支持度暫居第一；民進黨陣營中則以林志潔24.38%領先。不過，時代力量黨主席王婉諭雖然首選支持度為5.74%，但在「第二選擇」支持度上達到10.16%，為所有參與調查人選中最高，顯示其具備明顯跨黨派的潛在吸引力

根據該份民調分析，王婉諭在非首選選民中的接受度高，特別是林志潔支持者中，有6.36%將王婉諭列為第二選擇；另有部分高虹安與高嘉瑜支持者，也將王婉諭視為備選人選，反映其在藍綠之外具有一定的彈性空間。

對此，王婉諭回應表示，感謝社會關注以及新竹市民的肯定，從民調結果中，她確實看見了跨越黨派的支持與認同，也將「認真思考投入新竹市長選戰」的可能性。她指出，新竹市民並不會單純以黨派顏色來選擇城市領導者，關鍵仍在於能否提出具體、務實的政策主張，爭取最多市民的認同。

王婉諭也提到，面對現任市長高虹安連任，新竹市民對其施政表現有不同評價，若要形成有效的本土在野挑戰力量，勢必需要更多溝通與合作，她將以開放態度促成這樣的可能性。她強調，新竹市民最關心的仍是整個「大新竹」的發展，無論是居住環境、生活品質或城市治理，都應該與世界級半導體產業的定位相匹配。

王婉諭最後表示，大新竹的未來始終是她最在意的事情，不論是否投入選戰，都會持續為新竹的長遠發展努力。

