民調全面輾壓 「徐榛蔚接班人」正式建請黨中央徵召選花蓮縣長



國民黨花蓮縣長初選民調結果出爐，吉安鄉長游淑貞在黨內民調中支持度全面領先，確定成為國民黨花蓮縣長人選，接棒現任縣長徐榛蔚。國民黨花蓮縣黨部昨天（21日）已依程序，將民調結果送請黨中央，作為後續提名或徵召的重要參考。游淑貞今天（22日）也透過臉書發文，感謝鄉親支持，並表達願意承擔更大責任，為美好花蓮持續拼搏，建請黨中央提名或徵召她代表中國國民黨參選花蓮縣長。





國民黨花蓮縣黨部昨天表示，依115年1月8日全縣委員會議共識，決議以全民調方式作為縣長人選提名的重要依據，並委託專業民意調查公司，針對游淑貞與葉耀輝進行調查。結果顯示，游淑貞支持度為51.9%，明顯領先葉耀輝的11.8%，差距達40.1個百分點；進一步分析也顯示，游淑貞在花蓮各鄉鎮市的支持比例均高於對手，呈現全面領先趨勢。

廣告 廣告

縣黨部強調，該民調依黨內規範辦理，程序嚴謹，結果清楚反映基層民意與多數期待，將依黨內既有程序，正式建請黨中央提名或徵召游淑貞，代表中國國民黨參選花蓮縣長。





對於初選結果，游淑貞今天表示，感謝縣黨部依制度完成民調，也感謝鄉親在民調中給予肯定，「這份支持，不只是對個人的肯定鼓勵，更是對我長期在地方服務、一步一腳印付出的信任與期待」。

她指出，花蓮正處於重建與轉型的關鍵時刻，面對天災衝擊、產業挑戰與人口流失，「我願意承擔更大的責任，和縣民站在一起，為美好花蓮持續拼搏」。她也強調，未來將全力配合黨中央決策，與黨內同志攜手合作，用行動證明自己絕不辜負鄉親的託付。

更多上報報導

國民黨花蓮縣長民調公布 游淑貞遙遙領先卻遭對手指控「搞突襲」

馬太鞍堰塞湖潰壩造成19死 花蓮光復鄉公所、鄉長住處遭搜索

辛柏毅失聯第4天花蓮外海驚現「浮油」 軍方回應了