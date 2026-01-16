民調出爐後第一件事做什麼？陳亭妃：一通通電話親自打

民進黨台南市長初選民調公布後，立法委員陳亭妃今（16）日接受訪問時首度透露，說明民調出爐後的第一時間行動與後續整合安排。陳亭妃強調，民調公布後「完全沒有假手他人」，所有聯繫與致意電話，都是自己親自一通一通撥打，因為她深知，初選之後最重要的不是勝負，而是團結。

陳亭妃在民進黨台南市長初選中勝出。（圖／陳亭妃臉書）

陳亭妃在訪問中表示，民調出爐後，她第一時間便致電立法委員王世堅表達誠摯感謝，感謝王世堅在初選過程中，多次於關鍵時刻站出來力挺，「堅哥在最重要的時候給我支持與提醒，這份情我放在心裡。」她也強調，王世堅的力挺，不只是個人情誼，更是對民進黨團結價值的展現。

陳亭妃在初選勝出後，隨即打電話致謝王世堅。（圖／中天新聞）

陳亭妃也透露，隨後立即致電立法委員林俊憲致意與道謝，感謝林俊憲在民調結果公布後第一時間表達力挺與團結立場。她指出，亭妃打電話給俊憲表達想拜訪，俊憲很直接就說，明天甲動，我們立院就會碰面了，真的太感謝了，所以亭妃也會利用立法院甲動的時間向俊憲請益，其實民進黨一直以來的傳統，就是初選過後站在同一個舞台上，這一點我們都有共識。

此外，陳亭妃也指出，已委請民進黨秘書長徐國勇協助安排向賴清德主席請益的時間，同時也已拜託台南市長黃偉哲安排正式拜訪行程。她強調，不論是在中央或地方，接下來都必須在既有基礎上深化合作，讓台南在面對未來挑戰時更加穩定。

陳亭妃進一步說明，昨天下午也陸續親自致電台南立委同事及台南市議會民進黨團成員，多數議員皆已接到電話，未能即時聯繫到的對象，後續也會持續致電；同時也已拜託市議會黨團總召協助安排正式拜訪黨團的時間，而立委同事部分，除了先打電話致意，也會把握今日立法院甲動的機會，當面致意、請益。

談到接下來的行程規劃，陳亭妃表示，將全力配合黃偉哲市長即將展開的生肖紅包等市政行程，同時也將啟動「妃妃深度鐵馬37區感恩之行」，用實際行動向一路支持的市民表達感謝，並展現初選過後持續向前、不停下腳步的態度。

陳亭妃最後強調，民調結果不是終點，而是更大責任的開始，接下來最重要的工作就是整合、穩定、向前走，「台南不能內耗，也沒有時間分裂，大家的目標只有一個，就是讓台南更好。」

