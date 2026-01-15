民調初選勝出！有望成為首位台南女市長 陳亭妃喊「6戰6勝謝龍介、所有議員全壘打」

陳亭妃民調初選勝出。（本刊資料照）

民進黨布局2026縣市首長大選，台南市初選民調「妃憲大戰」壓軸，結果由立委陳亭妃出線。她今（15）日稍早受訪時喊話，「我要6戰6勝謝龍介，所有議員要打出全壘打」。

民進黨民調初選的壓軸台南市昨晚登場，結果由陳亭妃出線。議員蔡秋蘭喜極而泣喊，真的很感動，陳亭妃真的一步一腳印走出來的，「她一定會加倍努力的，謝謝大家」。

陳亭妃說，未來也是會為了這塊土地繼續努力打拚，一起顧台南這個家。她也感謝每一位考驗、鞭策自己的民眾，這是她不斷自我反省的力量。她說，要擔任台南第一位女性市長，她相信會有更多考驗，「我會繼續承擔，大家一起努力，把過去的考驗，當作自己對自己最重要、最珍惜的部份」。

陳亭妃感謝總統賴清德過去為台南的努力，雖然他當時是最沒資源的，但是他還是挺過困境，贏得初選，還拿到72.9%的得票率。她相信，這樣的得票率是一個目標，賴清德所做的努力，都是很好養分，「我會努力，人民的聲音、力量最重要」。

陳亭妃感謝所有一路以來陪伴自己的議員、後援會，陪自己走過這段路，不管過程，但今天真的感謝，拿到了初選的勝利，「你們是陳亭妃感謝的每一個人」。她表示，也會請益賴清德、黃偉哲關於台南的經驗，另外，也會拜訪林俊憲，把他所有在這段時間對台南的想要發揮所有事項一起納入，「我們共同的目標就是台南一定要好、一定要贏，我們不是2026要贏，而是所有議員要打出全壘打，我要6戰6勝謝龍介」。

陳亭妃也感謝陳王世堅，在她鐵馬行的時候陪她開記者會，之後也一直陪著她，「陳亭妃會把這個溫暖繼續下去，我要找回台南市民的感動，我們一起努力，讓市民感受到陳亭妃的行動力」。

