民調剩15%的馬克宏挑馬斯克AI轉移焦點 專家剖析巴黎突襲X工作室的政治算計
法國檢方突襲馬斯克旗下X公司巴黎辦公室，引發國際關注。這起行動於2月3日上午展開，巴黎檢察官辦公室正式進入該公司巴黎據點進行搜查。官方聲明指出，調查重點針對散布兒童色情內容，以及透過深偽（Deepfakes）技術侵犯個人權利的行為。
據法國檢方表示，此次突襲行動主要調查涉嫌散布兒童色情素材的指控，同時也提及近期備受批評的「性深度偽造」內容。這些照片與影片操縱技術，據稱是由X平台提供的Grok人工智慧應用所生成。此外，平台營運者還被指控散布否認大屠殺的素材。
專欄作家托馬斯．科爾貝（Thomas Kolbe）在專欄中指出，這次法國檢方的「最大火力」行動，看似針對X平台，實則是歐盟與美國政府之間衝突的最新一環。他寫道：「這些指控顯然具有政治動機，因為作為通訊平台的營運者，在倫理上不可能為個別用戶發布的內容負責。」
嚴查馬斯克和歐盟強推歐洲審查制度有關？
科爾貝認為，歐盟正透過《數位服務法》（DSA）強推歐洲審查制度，如今轉而採用道德升級策略，將兒童色情與否認大屠殺等極端議題作為攻擊武器，「這些內容商業上極具殺傷力，正好符合法國政府作為歐盟委員會執行臂的戰略路線。」
科爾貝是一位德國經濟學背景的獨立記者與專欄作家，出生於1978年，自1990年代末起已從事新聞與媒體製作工作逾25年。他長期為產業界與商業協會撰稿，專注於地緣政治、經濟自由與個人自主權議題。他進一步分析，這場爭奪歐洲言論自由的戰鬥，已轉移到道德戰場，「法治、表達自由與特定內容責任被融合成可供政治利用的攻擊向量。」他直言：「訊息很清楚：不遵守我們的審查框架，就一直抹黑你、潑你髒水，直到髒東西真的黏在你身上、擺脫不掉為止。」這種框架涵蓋從聊天監控、論壇內容編輯審查，到貼文刪除或演算法限流等全方位直接與間接審查手段。
在科爾貝眼中，此次巴黎辦公室突襲更像是一場經典的政治煙霧彈。法國作為歐盟中逐漸黯淡的明星之一，面臨嚴重財政危機：福利國家不堪負荷、移民危機迫使社會支出不斷擴張，今年債務占GDP比重再度暴增5%，債務比逼近120%，已接近事實上的破產邊緣。他質疑：「難道單是這明顯的債務螺旋墜落，就不值得更深入辯論與提前大選嗎，總統先生？」
馬克宏打馬斯克轉移自己民調支持度僅剩15%
科爾貝認為，民調支持率僅約15%、缺乏民眾授權的法國總統馬克宏，選擇在邊緣戰線與馬斯克升級衝突，僅是為了轉移國內根本問題的注意力，「這也暴露了法國乃至整個歐洲政治的無力感。」他將歐盟形容為「政治紙巨人」，內部腐蝕、公眾信任崩解、經濟衰退，又在能源上自殘腳步，盲目與最大供應國俄羅斯衝突，「這個龐然大物像個無腦的校園霸凌者，正蹣跚走向終點。」
在這樣的背景下，科爾貝強調，對異議聲音的壓力上升必須置於歐盟衰落邏輯中理解。數位空間中，反對歐盟氣候與權力複合體的公開抵抗正形成，而壓制異見的努力正變本加厲。他特別指出，X平台衝突已達高峰，指向不受歡迎的美國川普政府，以及身為言論自由捍衛者的馬斯克，「無論喜不喜歡，川普仍是積極捍衛西方核心價值──言論自由與市場經濟──的最後重要角色之一，而歐盟正蛻變成全面社會控制的巨獸。」
科爾貝最後感慨，在歐洲，捍衛個人自由、對抗日益壓迫性國家機器的開明政治支持者，已陷入詭異的沉默。法國當局2月3日的行動，完美契合歐盟整體路線：透過DSA日益擴張的審查機制，逐步侵蝕公民權利與言論自由。
布魯塞爾中央集權的戰略遭到抵抗
隨著東歐及大西洋彼岸的反對力量日益凝聚，對布魯塞爾中央集權的戰略抵抗越強烈，布魯塞爾的反應就越具攻擊性與防禦性，科爾貝表示，「其姿態就像一名搖搖欲墜的拳擊手，感覺下一拳可能就關燈。」
他批評，反覆援引兒童色情或版權侵權來合理化審查，僅是粗糙的欺騙伎倆，「連馮德萊恩-馬克宏歐盟的最後支持者都能看穿。」這些議題既有刑法足以處理，卻被用來掩蓋核心事實：歐洲社會的資產階級殘餘，仍缺乏堅定、果斷地對抗這日益專制的偽菁英。
責任編輯：許詠翔
