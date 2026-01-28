民調力壓卓榮泰、鄭麗君 王世堅直呼「不可置信」：怎麼可能！
記者劉秀敏／台北報導
民進黨2026台北市長人選尚未決定，震傳媒今（28）日針對綠營幾位呼聲較高者，包括行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君以及立委王世堅與現任市長蔣萬安進行對比式民調，結果顯示王世堅與蔣萬安的差距最小。對此，王世堅今日受訪直呼「不可置信、怎麼可能」，卓榮泰、鄭麗君都是學養俱佳、才德兼備，且資歷完整、行政能力強，「這不太可能吧？」
震傳媒民調顯示，若卓榮泰對比蔣萬安，卓榮泰獲24.0%支持度、蔣萬安獲62.7%支持度；若鄭麗君對比蔣萬安，鄭27.4%、蔣60.4%；若王世堅對比蔣萬安，王32.7%、蔣52.0%。在三人當中，王世堅與蔣萬安差距最小，為19.3%。而在政黨傾向交叉分析中，鄭麗君凝聚較多民進黨支持者（72.9%），王世堅則較能拓展藍白及不偏政黨者選票（民進黨67.4%，國民黨8.0%、民眾黨28.0%、不偏任何政黨者20.5%）。
至於台北市民最希望誰代表民進黨參選台北市長，王世堅在三人中獲得41.5%北市民支持，若非這三人名單，台北市民自行點將前三名依序則為吳怡農、苗博雅，以及陳時中。其中，王世堅與鄭麗君在民進黨支持者中均各獲得31.7%支持，特別的是，47.6%國民黨支持者、62.1%民眾黨支持者點名王世堅，至於自詡不偏任何政黨者，則有49.8%對民進黨由何人出戰表示無意見。
王世堅今日出席民進黨中執會前受訪，針對民調結果直呼「不可置信」、「怎麼可能」。他並表示，卓榮泰、鄭麗君都是學養俱佳、才德兼備，而且資歷都很完整，尤其行政能力都很強。他不知道有這份民調，「（領先）這不太可能吧？」而且民進黨還有優秀的好幾位人選，像是徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜，這幾位都沒有被民調做到啊，「有放進去的話可能就會不一樣吧」。
至於國民黨台北市議會議長戴錫欽認為，民進黨能推出最好的人選就是鄭麗君，她也是對蔣萬安最有威脅的人，一定有機會拿到40至45%選票。王世堅則說，所以他列的這些推薦名單，第一個就是鄭麗君，而他也推薦了好幾位，包括鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜都非常適合，他們都是學養俱佳、才德兼備。
王世堅指出，尤其鄭麗君、高嘉瑜更是「才貌雙全」，光是站出來跟蔣萬安對壘，「美女對上俊男」本身就有很多好的話題，且鄭麗君、高嘉瑜或蔣萬安都是很有智慧的，他們之間的對壘「精彩可期」，也相信如果他推薦的這些人都被列入民調，還是會有一些變化。
本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。
