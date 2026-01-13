民調勝出！賴瑞隆：將向陳其邁請益 延續高雄光榮

民進黨高雄市長初選，民調結果由新系的賴瑞隆勝出，將代表民進黨參選2026高雄市長。（圖：賴瑞隆服務處提供）

民進黨高雄市長初選結果揭曉，由立委賴瑞隆勝出，他隨即在臉書發文表示「謙卑承擔、團結高雄」，強調首要任務就是團結所有力量，2026年共同守住高雄，賴瑞隆說，將向陳其邁市長請益，延續高雄光榮。（溫蘭魁報導）

民進黨高雄市長初選，賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺4搶1，競爭激烈，12日晚上進行的電話民調順利落幕，4名參選人發文感謝支持者。

民調結果13日上午出爐，由賴瑞隆勝出，賴瑞隆隨即在臉書發文宣佈將代表民主進步黨參選高雄市長，他首先感謝每一位高雄市民的託付，以及所有戰友的一路相挺，他說，初選的終點就是責任的起點，他將接力承擔更大的使命，讓高雄成為勇敢逐夢、充滿希望的城市：「明天起，我們將強化高雄隊，將在全新的崗位就位，守護高雄的信念絕不會停歇。我依舊是那個菜市場的小胖子、依舊是那個不畏困難的運動選手，也是以城市使命為己任的政治人物。」

民調結果出爐，賴瑞隆受訪表示，首要任務就是團結所有力量、守住高雄。（圖：賴瑞隆服務處提供）

賴瑞隆說，他第一時間已經打電話給高雄市長陳其邁，會安排時間跟陳其邁市長請益，未來也會延續陳其邁市長的成績和高雄光榮，讓高雄持續進步發展，也會爭取另外三位同事的支持。

他並且提出三個優先承諾，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有力量；2026年共同守住高雄；讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融、百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。