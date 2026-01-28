民調勝綠營群雄？ 王世堅驚呼：怎麼可能啦！

震傳媒今（28日）公布最新台北市長民調，民進黨被點名可能參選的3人中，立委王世堅力壓行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，且與蔣萬安差距最小，還有不少小草力挺。對此，王世堅驚呼不可置信、「怎麼可能啦！」

民進黨立委王世堅。（中天新聞）

民進黨下午舉行中執會，王世堅受訪時，針對他在民調中領先群綠一事感到驚訝，直呼不可置信。

王世堅表示，卓榮泰、鄭麗君，學養俱佳且才德兼備，而且學資歷完整、行政能力又強，「我不知道欸！我不知道有民調，我不曉得」。

廣告 廣告

王世堅認為，還有優秀的好幾位，包含徐國勇、高嘉瑜、莊瑞雄等人，民調放進去可能會不一樣。

媒體詢問，如何看待國民黨台北市議長戴錫欽的看法，指鄭麗君會是台北市長強棒？王世堅說，他第一個推薦就是鄭麗君，鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜都非常適合，學養俱佳、才德兼備。

鄭麗君。（中天新聞）

王世堅說，鄭麗君跟高嘉瑜更是才貌雙全，兩人光站出來對決蔣萬安，美女對上俊男就是好的話題，而且他們3人都很有智慧，若能對決精彩可期，再次推薦。

對於「台北101」與「台灣101」的名稱之爭，王世堅認為，法律也沒有規定法定名稱，怎麼講都ok，但要約定成俗，絕大多數民眾都稱「台北101」，即便南部朋友也是如此，這是常識嘛！提到紐約大家就知道美國，「台北101」很光榮，不必糾結這些小事。

王世堅強調，硬要說「台灣101」其實不必，但也可以，台灣是海洋國家，民族性特別有生命力，每個人有不同看法、求同存異，多元化不同價值、互相尊重才能共處一個國家，不必要糾纏在這種名詞上，講「台灣101」很好！彰顯這是台灣發生的，身為台北市長，蔣萬安當然也特別堅持是「台北101」。

王世堅認為，其他不必要再多說，什麼台灣市長，是否公道自在人心，社會花太多時間在這種無謂爭執，看到針孔沒看到山洞，現在要注意國家大事，包含財政、科技產業發展，這才是重要的，傳產遇到困難、超高齡社會等等，這才該注意，不必整天注意小枝小節，「豬頭毋顧，顧鴨母卵」。

卓榮泰。（行政院提供）

延伸閱讀

影/揭昔日台北101改名內幕 蔡正元曝關鍵：不知綠在計較什麼

台北101被改名「台灣101」？徐巧芯嗆許淑華：年底記得選台灣市議員

卓揆喊「台灣101」遭炎上！卡神怒嗆：讓綠營敗票的大草包