民調勝過卓榮泰、鄭麗君 王世堅喊「不可置信」：還有幾位優秀的沒放進去

民進黨立委王世堅中執會前受訪。楊亞璇攝



民進黨2026台北市長人選未定，根據最新民調，民進黨立委王世堅、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君分別與台北市長蔣萬安做對比民調，王世堅民調最高，對此，王表示「不可置信」，強調還有好幾位沒有做，有放進去的話可能會不一樣。

根據震傳媒民調，王世堅、鄭麗君、卓榮泰中，王世堅是三個人裡面最高的，但還是落後台北市長蔣萬安有19個百分點。對此，王世堅喊「不可置信啦，怎麼可能」，卓榮泰、鄭麗君都是學養俱佳，都是才德兼備，而且學經歷都很完整，尤其他們的行政能力都很強，他不知道有民調，「不太可能吧。」

王世堅強調，而且還有優秀的好幾位啊，民進黨秘書長徐國勇、民進黨立委莊瑞雄、民進黨前立委高嘉瑜，這幾位還沒有被做到啊。「有放進去的話，可能會不一樣吧，我不清楚。」

至於國民黨北市議會議長戴錫欽說，鄭麗君對蔣萬安最有威脅，可以獲得台北市40到45%的選票。王世堅表示，他一開始列的這些推薦名單，第一個就是指鄭麗君，有推薦了好幾位，鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜，他們都非常適合，他們真的是學養俱佳、才德兼備。

他說，尤其像鄭麗君、高嘉瑜更是才貌雙全，鄭麗君跟高嘉瑜光是站出來跟蔣萬安對壘，「美女對上俊男嘛」，這本身就有很好的話題，鄭麗君、高嘉瑜、蔣萬安他們都很有智慧，所以他們之間的對壘，精彩可期。

王世堅說，自己再次的推薦他們，而且他相信，高嘉瑜、徐國勇、莊瑞雄如果也都被列入民調，民調還是會有一些變化的。

