民調啟動 邱建富富友會總動員顧票

民進黨彰化縣長類初選民調昨（十六）日晚上即將啟動，邱建富的「富友姊妹會」第一時間立即號召、全面總動員，以溫柔卻堅定的力量提醒鄉親「今晚起顧電話、挺建富」。姊妹們今早就特別前往邱建富競選辦公室，展開密集電話拜票，逐一致電懇託支持者留意今晚的民調來電。

除電話固本外，富友姊妹會也與邱建富一起組成機車隊，趁著最後時段穿梭彰化市區向鄉親懇託支持。邱建富表示，市區道路狹小，透過機車隊能更深入巷弄、貼近基層，將民調即將展開的訊息第一時間傳達給鄉親。

邱建富指出，自己從小生活在姊妹眾多的家庭，深刻感受到女性細膩又強韌的力量。此次類初選過程中，姊妹們一路相挺，從路口拜票、市場掃街、活動支援、電話催票到文宣手工製作，始終站在第一線，讓他能無後顧之憂全力衝刺。