民調大勝 蔡易餘指「陳明文」被過度放大：未來不會被他人左右

立委蔡易餘(中)在初選民調中勝出，他自己也說沒想到差距這麼大。(呂妍庭攝)

立委蔡易餘(中)說自己幾乎一晚沒睡，確定勝出時相當開心。(呂妍庭攝)

竹崎鄉長曾亮哲也到服務處關心民調結果，並向蔡易餘道賀。(呂妍庭攝)

立委蔡易餘如預期在初選民調中勝出，且與對手縣議員黃榮利有極大差距，連蔡易餘都說沒想到能贏這麼多，得知勝出，蔡易餘坦言一晚沒什麼睡「很緊張」，感謝鄉親的支持，讓他能代表民進黨選嘉義縣長，也說黃榮利提出的政見，他在大選時會參考、採納，更慎重表示，前立委「陳明文」被過度放大，不希望「陳明文」這3個字在每一次選舉被提出來，造成彼此的撕裂。

今蔡易餘與團隊原本在服務處內的辦公室看直播，得知勝出，馬上響起一陣歡呼，在場陪同等待的鄉親看到蔡易餘走出來，一句一句「縣長」叫，並與蔡易餘熱情擁抱。

廣告 廣告

蔡易餘衷心感謝18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，努力幫他輔選、動員鄉親、宣傳，讓他有機會代表民進黨爭取下任縣長，也會化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。

針對初選期間的競爭，蔡易餘指出，黃榮利議員在選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌。

蔡易餘也誠摯呼籲，期盼黃榮利能放下對前立委陳明文的成見，指黃榮利從政歷程中，前立委陳明文也給予許多提攜與照顧，雙方有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂，不希望每一次「陳明文」這三個字都造成彼此撕裂。

蔡易餘認為，嘉義的進步是從陳明文、張花冠到翁章梁，有其縣政領導脈絡，每位縣長都有他的貢獻，對手把「明文規定」當成主軸，對嘉義縣的團結是不好的，沒有必要，也不利於地方長遠發展。

蔡易餘說，翁章梁7年施政，展現非常高的政治高度，不但府會和諧，也為嘉義縣創造許多建設，打下堅實的基礎，已充分展現不會被任何人左右的縣政領導風格，他未來也會效仿翁章梁縣長，「我未來也不會被其他人左右」。

【看原文連結】