民調大贏黃國昌13.5% 蘇巧慧曝關鍵

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(2/1)表示，自己這段時間以來，都持續一步一腳印在前進，未來也會空戰巷戰齊發，跟綠營新北隊們一起走入社區，無論晴天雨天，都會努力握到每雙手，向市民證明，自己是要讓新北市升級，爭取為市民服務的機會。

民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧，蘇巧慧辦公室提供

蘇巧慧上午赴三重力行市場掃街，並接受媒體訪問，針對新北市長最新民調指出，蘇巧慧與可能代表國民黨參選的台北市副市長李四川差距已縮小到個位數，跟民眾黨主席黃國昌相比，則大贏13.5%，她表示，會繼續如此步調，將長跑當作短跑衝刺。

廣告 廣告

蘇巧慧說，自己這段時間以來，不停勤走基層，不管是晴天、雨天，都把握每一個可以努力的時間去握每一雙手。向每一位市民證明，自己真的是抱著讓新北市升級、讓新北市更好的理念，來想爭取為市民服務的機會。

蘇巧慧表示，因此自己也得到越來越多不分年齡、不分黨派的市民為她加油鼓勵，不僅非常的溫暖，也說明了，自己這10年的政績，有得到大家的認同。

針對黃國昌今日成立新北市長競選競總一事，蘇巧慧說，未來自己會持續空戰和巷戰，並走入市場、社區，而下周起，也會開始陸續推出政見，向市民說明「溫暖、創新、會做事」的理念，希望爭取更多市民的認同。至於競總部分，未來若找到適當地點，也會再跟外界報告。

更多FTNN新聞網報導

台北燈節竟用中國IP？林楚茵曝：背後就是中共政協

陸配李貞秀上任民眾黨立委有變數？梁文傑：放棄陸籍文件不是嘴巴說說

台灣檢察官赴中旅遊房門竟被打開盤查！梁文傑：沒事別去中國

