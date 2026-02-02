民調大輸賴瑞隆11％ 柯志恩回應提質疑

贏過國民黨高雄市長提名人柯志恩。 圖：柯志恩/提供

[Newtalk新聞] 針對2026年高雄市長選情，新頭殼（Newtalk）今（2日）公布委託山水民意研究股份有限公司於今年1月底執行的最新民調，結果顯示，民進黨高雄市長提名人賴瑞隆以43.9％贏過國民黨高雄市長提名人柯志恩的32.3％，雙方差距達到11.6％。

在該份民調中，若詢問「年底的高雄市長選舉，在民進黨的賴瑞隆、國民黨的柯志恩，這兩個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長？」民調結果顯示，賴瑞隆以43.9％贏過柯志恩的32.3％，差距11.6％，無明確意見者佔23.8％。

廣告 廣告

柯志恩則回應，從過去到現在，所有民調結果，他們都是表達尊重。未來一定有不同民調公司會做出不同民調，而他們的結論也是一樣，絕對是尊重。

但柯志恩指出，這次委託山水民調所做出的結果，她覺得有趣的事情，因為1月13日民進黨（高雄市長）初選的時候，也採用山水民調。那時候，賴瑞隆民調贏過她30幾％，怎麼才兩個禮拜的時間，突然只贏她11％。

柯志恩因此質疑，這半個月來，到底為什麼賴瑞隆民調摔落這麼多，是賴瑞隆發生什麼事情？還是山水民調真的不太可信，這點值得候選人做觀察。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄市長選情民調》陳其邁高施政滿意度撐腰！賴瑞隆 11%領先柯志恩 這區成綠營「最強票倉」

以無黨籍爭取連任？高虹安否認：過度解讀 尚未討論任何選舉規劃