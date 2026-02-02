民調大輸賴瑞隆11％ 柯志恩回應提質疑
[Newtalk新聞] 針對2026年高雄市長選情，新頭殼（Newtalk）今（2日）公布委託山水民意研究股份有限公司於今年1月底執行的最新民調，結果顯示，民進黨高雄市長提名人賴瑞隆以43.9％贏過國民黨高雄市長提名人柯志恩的32.3％，雙方差距達到11.6％。
在該份民調中，若詢問「年底的高雄市長選舉，在民進黨的賴瑞隆、國民黨的柯志恩，這兩個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長？」民調結果顯示，賴瑞隆以43.9％贏過柯志恩的32.3％，差距11.6％，無明確意見者佔23.8％。
柯志恩則回應，從過去到現在，所有民調結果，他們都是表達尊重。未來一定有不同民調公司會做出不同民調，而他們的結論也是一樣，絕對是尊重。
但柯志恩指出，這次委託山水民調所做出的結果，她覺得有趣的事情，因為1月13日民進黨（高雄市長）初選的時候，也採用山水民調。那時候，賴瑞隆民調贏過她30幾％，怎麼才兩個禮拜的時間，突然只贏她11％。
柯志恩因此質疑，這半個月來，到底為什麼賴瑞隆民調摔落這麼多，是賴瑞隆發生什麼事情？還是山水民調真的不太可信，這點值得候選人做觀察。
更多Newtalk新聞報導
高雄市長選情民調》陳其邁高施政滿意度撐腰！賴瑞隆 11%領先柯志恩 這區成綠營「最強票倉」
以無黨籍爭取連任？高虹安否認：過度解讀 尚未討論任何選舉規劃
其他人也在看
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。
45搶29！國民黨中常委當選名單曝：「她」拿1351票奪第一、羅明才拿第四
國民黨中常委今（31）日舉行改選，這也是黨主席鄭麗文上任後進行的首次中常委選舉，此次中常委共有45名中央委員登記角逐，一共選舉29名中常委，當選機率約僅有64%。在完成投票後隨即開票，其中不分區立委陳菁徽以 1351票以第一名得票率當選國民黨第二十二屆第一任中常委。
預告參戰？李四川曬內湖夜櫻照 突喊「我住新北」：希望是更有花的城市
新北市長侯友宜今年底屆滿卸任，民進黨早已拍板徵召立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌在卸任立委後，也預計在2月1日成立競選總部，國民黨卻仍未決定是由台北市副市長李四川還是新北市副市長劉和然出戰。不過，李四川今（31）日中午分享內湖樂活公園夜櫻照，卻突然提及對新北市的未來期望，外界也聯想是否預告將參戰新北市長。
國民黨29名新任中常委出爐！「這人」竟穩拿千票奪第一 2月4日正式上任
即時中心／廖予瑄報導今（31）日國民黨舉行第22屆第一任中常委選舉。本屆有45位中央委員投入參選，爭奪29席中常委席次。稍早結果出爐，由不分區立委陳菁徽以1,351票奪冠；至於第2名則是中常委曾文培，1,096票；第3名為1,015票的陳俗蓉。29名新任中常委之中，還包括立委羅明才、邱鎮軍、鄭正鈐、黃仁等人，並將在下（2）月4日正式就職。
江啟臣楊瓊瓔爭取參選台中市長 國民黨：兩方趨向共識 2/6前或有好結果
國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長的提名卻意外陷入僵局，有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔16日進行首次提名協調會，因無結果引發基層焦慮。國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華今天表示，黨中央一直和江啟臣、楊瓊瓔保持密切溝通，現在已經慢慢趨向有共識，或許在2月6日之前就會有好的結果。
倒數300天新北三腳督勝敗咫尺！ 蘇巧慧、李四川民調支持度差個位數
2026激烈選區新北市，藍白人選依舊不明朗，原先在民調上站穩優勢的潛在人選李四川，和民進黨提名的參選人蘇巧慧差距越來越近，根據最新民調，兩人支持度相距不到個位數。而近期新北市長侯友宜和國民黨秘書長李乾
大安文山綠6搶4！ 劉品妡合體謝系 現任議員勤走基層
台北市大安、文山區，共計13席市議員，長年被視為藍營優勢選區，但國民黨新人部分，目前只有車層里里長李易儒有意爭取，反倒是打算保守提名4席的民進黨，光是目前表態要參與初選的新人就有4位，加上王閔生、簡舒...
綠六都議員民調三月登場 賴瑞隆.陳亭妃跑攤拚選戰
南部中心／綜合報導民進黨六都議員民調即將在三月初登場，立委賴瑞隆通過高雄市長黨內初選後，更加忙碌，四處跑攤，同時拉抬議員參選人聲勢。台南市長選將陳亭妃也以綠營母雞之姿，替黨內角逐議員提名的參選人站台輔選。立委陳亭妃拿下台南市長選舉門票，用過來人經驗幫中西區北區議員參選人林建南輔選。（圖／民視新聞）帶著滿滿元氣和熱情現身，立委陳亭妃經過奮戰，拿下台南市長選舉門票，這回也要用過來人經驗，幫中西區北區議員參選人林建南輔選。台南市長民進黨初選落幕，地方選戰熱度迅速升溫，通過市長初選的陳亭妃續發揮戰力，以綠營母雞之姿站台輔選。林建南說，陳亭妃委員已經正式成為民進黨大台南市長候選人，希望亭妃委員可以成為桶箍，趕快整合我們台南隊。通過高雄市長初選的立委賴瑞隆（中）和立委邱志偉（左）聯手，推薦第三選區市議員參選人蔡秉璁（右）。（圖／民視新聞）通過高雄市長初選的立委賴瑞隆也同樣忙碌，來到梓官第一公有市場發放春聯，和立委邱志偉聯手抬轎，強力推薦第三選區市議員參選人蔡秉璁。立委賴瑞隆說，希望優秀的新人能在這次，市議員初選能夠順利過關，進入市議員將能夠，讓我們市議會更加堅強。蔡秉璁也說，希望藉由市長候選人，跟在地最優秀立委的力量，讓在地鄉親能能夠認識我。同一天早上，賴瑞隆也陪同爭取參選下屆前鎮小港區議員的黃敬雅，來到前鎮瑞興市場強力催票。高雄台南市長初選戰將底定，四處跑攤幫忙拉抬聲勢，發揮母雞影響力。民視新聞南部綜合報導原文出處：綠六都議員民調三月登場 賴瑞隆﹑陳亭妃跑攤拚選戰 更多民視新聞報導高雄老夫婦遭機車騎士無端痛毆 青年熱血阻止「雙方扭打在地」高鐵全新停靠模式上路 台北到台南最快只要83分鐘為賺250元！男抓綠鬣蜥誤觸高壓電害4大企業停擺 超慘下場曝
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救
近日中國大陸河南省腫瘤醫院消化科接診了一名年僅13歲的女孩，經詳細檢查後，醫生確診其為胃癌晚期。當手術團隊嘗試進行手術時，卻不得不在打開腹腔後又將其關上，因為女孩體內已出現全身多發轉移，腹腔內密密麻麻佈滿大小不一的腫瘤，完全失去手術治療的可能。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
藍白通過3法 府院傳將不副署！民進黨團今表態
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團書記長陳培瑜今(2/2)表示，針對立院上周通過的3項法案，行政院不副署的態度，民進黨立院黨團目前是支持的，...
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
「演藝圈最美母女檔」是她們！李千娜攜21歲女兒登紅白 粉絲驚呼：還以為是姊妹同台！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。