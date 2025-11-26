民調居冠「挑戰蔣萬安」？王世堅震撼表態了：「她」才是最強人選
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導
民進黨積極布局2026選戰，近期陸續拍板多縣市首長人選，不過台北市除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選仍未明。外界也點名綠委王世堅、沈伯洋等，認為他們有望挑戰現任市長蔣萬安。吳怡農今（26）日公布黨內5位潛在台北市長參選人的互比式民調，王世堅位居首位；不過王仍表態說「其他人都比他適任多了」，並直言「她」才是最強力選擇。
針對民進黨台北市長布局，王世堅先前多次表態「不可能是我」，更與媒體人姚惠珍對賭，若黨內真的徵召他參選，他就認輸發放100份雞排；不過外界就回憶起，他過去似乎「逢賭必輸」。對此，王世堅回應「我沒想那麼多」，他僅是上節目推薦2位優秀青年，在那個情況之下主持人臨時提起，跟運氣什麼都無關。
至於吳怡農今日公布民進黨台北市長5位潛在人選民調，「非藍白支持者」當中，王世堅「第1支持」位居榜首，接著為吳怡農、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前民進黨秘書長林右昌。王世堅則指出，他並不曉得該結果，因為現在民調很多，他只看到2份而已，大概都是差不多結果。
不過，王世堅強調，民進黨內並非根據民調作為提名唯一參考，後續還要看黨內選對會，以及總統兼黨主席賴清德，他們會根據各種不同狀況做判斷，他目前看到民調只有2、3個，可能都是同樣結果，不過這也不是他一開始會想到的。
民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）
而5位人選當中，是否有哪位是強力選擇？王世堅認為幾位都比他適任多了，不過他最推薦的還是鄭麗君，對方學養俱佳、才貌雙全，這1年多來在中常會上，常常會交辦她一些政務，賴清德也會交代研究哪事項，「這部分鄭麗君副院長都都使命必達，做出很好的判斷提供給中常委、賴主席」。
因此，王世堅大力推薦鄭麗君，她不但能力很強，且很懂得聯合溝通，像這次跟委員會交涉關稅時，相關政策說明都很詳盡，也盡了非常大的力量；此外，鄭麗君也不會因為關稅談判進度受到誤解，外界施加輿論壓力，就把一些不該說、還在談判中的外交機密，自己一股腦說出來，「我認為她是非常好的國之棟梁」。
原文出處：快新聞／民調居冠「挑戰蔣萬安」？王世堅震撼表態了：「她」才是最強人選
