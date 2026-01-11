「民調差距僅2、3通電話」 徐巧芯喊：期待許智傑出線

2026年高雄市長選舉逐漸升溫，國民黨已確定由立委柯志恩披掛上陣；民進黨方面則預計於本月中旬完成黨內初選，立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆及邱議瑩四人競逐提名資格。近期一份綠營封關的內參式民調曝光，引發藍營立委徐巧芯關注，她8日分析指出，民調顯示許智傑與邱議瑩之間差距極小，僅約2、3通電話之差，這讓她相當期待許智傑脫穎而出。

徐巧芯上節目透露，根據一份綠營封關內參式民調，顯示許智傑與邱議瑩間差距極小，僅約2、3通電話之差。（圖／許智傑臉書）

徐巧芯在《新聞大白話》節目中指出，若像綠營初選封關民調的操作方式，只要多接到幾通來自年輕族群、20多歲選民的電話，支持許智傑的比例就可能反超邱議瑩。她形容看到這樣的數字「開心到說不出話來」。徐巧芯透露，因為許智傑在立法院很有趣！「我票投柯志恩，但是支持許智傑，我是年輕人！看到這個，只差三通電話？哇！」

國民黨立委徐巧芯。（資料圖／中天新聞）

徐巧芯進一步指出，許智傑在立法院的表現相當有個人特色，常帶來不同氣氛。徐巧芯也提到，許智傑約在半年前就曾向人提及白沙屯媽祖會庇佑他，雖然部分說法她並非完全理解，但對方在政見發表場合多次以歌聲吸引目光，讓她印象深刻。她也很希望在正式的高雄市長選舉，由柯志恩對上許智傑，兩人同台、甚至開口唱歌，畫面或許會相當溫馨、有趣。

徐巧芯再次強調，民調差距極其接近，許智傑跟邱議瑩的民調僅「差兩、三通電話」，呼籲和她一樣「票投柯志恩、支持許智傑」的人不要錯失關鍵時刻，高雄市長最終由誰代表出戰，令人拭目以待。

