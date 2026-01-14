民調差0.6%掀陰謀論！邱議瑩謝票談選情：比賽結束、團結作戰

邱議瑩今天上午展開謝票行程，被問及民調差距僅20通電話，外界掀起陰謀論。資料照。廖瑞祥攝



民進黨高雄市長初選揭曉，立委賴瑞隆以0.6%微幅差距險勝邱議瑩，選後政壇隨即掀起陰謀論，甚至有人影射賴瑞隆出線是為貫徹黨主席賴清德意志，引發各界議論。邱議瑩今（1/14）強調比賽已結束，選後應團結作戰、守護高雄，不必過度解讀各式陰謀論。

邱議瑩今天上午自三民區覆鼎金保安宮出發，展開謝票行程，上午先走訪前鎮、鳳山，下午則到三民與左營；她受訪時感謝大家一路以來的支持，並表示未來將繼續團結高雄、努力打拚，希望高雄越來越好。

初選結束後，邱議瑩笑說：「我只想好好休息幾天幾夜」，她也提到，立法院工作仍未結束，因此短期內仍會回到立法院持續投入立法工作。

對於外傳民調差距僅20通電話，掀起陰謀論，邱議瑩則表示，這是大家計算出來的數字，她本身沒有具體評論，並重申選後最重要的是守護台灣與高雄，強調既然參加了比賽，就會遵守遊戲的規則，現在是大家一起對外作戰的時候，各式各樣的陰謀論都不需要。

外界關心高雄市長陳其邁致電關心一事，邱議瑩表示，反正也是跟我加油啦，那我覺得，這個兄弟姐妹很多關心、很多了解，我們都會放在心裡，未來還是持續打拚。

談到未來賴瑞隆與柯志恩的對戰，邱議瑩表示，民進黨應團結一致，對抗一個對高雄缺乏感情與願景的國民黨，她認為這是民進黨能夠勝選的重要契機。

邱議瑩進一步指出，高雄過去幾年的執政成績已經為市民帶來信心與光榮感，未來希望延續這份成就，也呼籲大家持續支持民進黨與賴瑞隆。

