民調差37％！蔣萬安大幅領先 吳怡農批：搶輝達功勞沒意義

（記者許皓庭／台北報導）TVBS 民調中心於昨（8）日公布最新 2026 台北市長選情調查，結果顯示，現任市長蔣萬安在與壯闊台灣創辦人吳怡農的假想對決中，支持度達 61％，明顯高於吳怡農的 24％，差距達 37 個百分點。另有 14％受訪者未表態。針對輝達落腳北士科一事，調查中也有 35％民眾認為此舉屬台北市政府的功勞。對此，吳怡農表示，搶功無助城市發展，重點在於北市是否真正展現積極作為。

圖／TVBS 民調中心於昨（8）日公布最新 2026 台北市長選情調查，蔣萬安與吳怡農的假想對決，蔣高出 37 個百分點。（翻攝 吳怡農 Enoch Wu Facebook）

針對此次民調，吳怡農指出，數據反映民眾仍普遍認為台北具備許多優勢，但城市近年變化有限。他認為，北市政府應該展現更積極的治理態度，而非在產業落地議題上強調功績歸屬。

他進一步解釋，若企業原先並未選擇台北，但因政府努力促成設點，當然值得肯定；然而若企業本就規劃進駐，卻仍將其列為重大政績，則容易讓人民質疑施政是否過度著墨形式，而非真正聚焦城市競爭力。

針對近期外界關注的小紅書議題，吳怡農也點名蔣萬安的發言態度。他表示，小紅書多次拒絕配合警方調查詐騙案件，官方函文遭已讀不回，因此政府選擇採取封鎖措施，是為了保護用戶安全。他認為，身為首都市長，蔣萬安應向市民清楚說明，若不同意中央做法，北市有哪些具體替代方案，可以更有效保護市民免於詐騙侵害。

在企業發展、資安治理與城市治理方向上，吳怡農強調，台北需要的並不是「搶功敘事」，而是務實面對問題、提高政策執行力度。他呼籲，未來的台北必須在創新、產業與公共安全等面向展現更實質的改變，才能符合市民期待。

