民調慘輸蔣萬安37% 吳怡農：搶輝達功勞沒意義、太不認真

吳怡農有意參選台北市長。（圖：吳怡農臉書）

TVBS民調中心今（8）天公布最新民調，若是台北市長蔣萬安對決壯闊台灣創辦人吳怡農，民調顯示，蔣萬安支持度為61%，高於吳怡農的24%，雙方差距37個百分點。此外，針對輝達落腳北士科，35%認為是台北市政府的功勞。吳怡農質疑，搶輝達功勞沒有意義，本來該做的事列為政績，是不是太不認真了？

民進黨2026台北市長人選未定，吳怡農先前趕在壓線前繳交民進黨台北市長角逐意願表。針對民調，吳怡農表示，從這些數據看得出來，台北有很多的優勢。儘管近年沒有太多實質的改變，大家普遍還是會覺得台北很好，可是台北「應該要更積極」。

廣告 廣告

吳怡農說，現在去搶輝達的功勞，沒有意義。因為如果輝達本來要去其他地方設總部，最後因為政府的努力，而選擇了台北，那麼，不管是地方還是中央促成，都應該給予肯定；可是如果這是人家本來就要做的事，那還把它列為政績，是不是太不認真了？

吳怡農也提到，最近蔣萬安對小紅書的發言，更顯示蔣萬安保守的性格。小紅書拒絕配合警方打詐，去函也已讀不回，所以政府選擇保護用戶。身為首都市長，他應該告訴我們，如果不同意政府的做法，他認為應該怎麼做，才能更有效地保護市民？這是他想知道的。