民調慘輸賴瑞隆！柯志恩拋1疑點：不太可信

[NOWnews今日新聞] 2026年高雄市長選情提前升溫，《新頭殼》今（2）日公布最新民調，結果顯示，民進黨立委賴瑞隆目前明顯領先國民黨立委柯志恩，引發政壇熱議。不過，針對這份數據結果，柯志恩也提出質疑，先前賴瑞隆在民調中贏過她30幾％，怎麼才過了2個禮拜後，突然只贏她11％而已？

該份民調由《新頭殼》委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月29日至1月30日，題目詢問「年底高雄市長選舉，在民進黨的賴瑞隆、國民黨的柯志恩這2個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長？」結果顯示，賴瑞隆支持度達43.9%，高於柯志恩的32.3%，雙方差距11.6個百分點。

對此，柯志恩回應表示，對於各家民調一向尊重，也理解未來還會有不同民調公司進行調查，數字出現差異並不意外。但她隨即話鋒一轉，直指這次山水民調發布的結果，出現了「特別有趣」的現象。

柯志恩指出，民進黨於1月13日進行高雄市長初選時，同樣採用山水民調，當時賴瑞隆對她的領先幅度高達30多個百分點，如今才兩個禮拜的時間，雙方的差距卻突然驟降至11％。柯志恩進一步質疑，這半個多月時間內，為何賴瑞隆的民調掉了這麼多？究竟是他本身發生了什麼事情，還是山水民調真的不太可信？這點值得後續多做觀察。

