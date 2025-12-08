民調慘輸37％ 吳怡農批蔣萬安：搶輝達功勞完全沒意義、對小紅書發言保守

吳怡農批蔣萬安，搶輝達功勞完全沒意義。 圖：吳怡農辦公室提供

[Newtalk新聞] 各政黨備戰2026地方縣市首長大選，根據《TVBS》民調顯示，台北市長蔣萬安支持度為61%，高於壯闊台灣聯盟理事長吳怡農的24%，雙方差距37個百分點。對此，吳怡農今（8）日表示，去搶輝達功勞，完全沒有意義，別人本來就要做的是，還列為政績，是不是太不認真了呢？他也說，最近蔣對「小紅書」的發言，更顯示其保守性格。

吳怡農今針對台北市長民調落後受訪表示，從這些數據看得出來，台北本來有很多的優勢，儘管近年沒有太多實質的改變，大家普遍還是會覺得台北很好，可是台北應該要更積極。

廣告 廣告

吳怡農認為，現在去搶輝達的功勞，完全沒有意義。他說，如果輝達本來要去其他地方設總部，最後因為政府的努力，而選擇台北，那不管是地方還是中央促成，都應該給予肯定；不過，如果這是人家本來就要做的事，那還列為政績，是不是太不認真了呢？

吳怡農也說，最近蔣萬安對「小紅書」的發言，更顯示其保守性格。他說，「小紅書」拒絕配合警方打詐，去函也已讀不回，所以政府選擇保護用戶，身為首都市長應該告訴人民，如果不同意政府的做法，應該怎麼做才能更有效地保護市民？這是他想知道的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

IVLP「學友」分享赴美經驗 賴清德：台美攜手為印太和平貢獻心力

外送工會聯合呼籲：儘速通過專法 「這是外送員等待多年的正義」