民調打臉鄭麗文！近5成挺國防預算 林楚茵批藍白：拿到選票就跟民意對幹

即時中心／温芸萱報導

台灣民意基金會今（16）日公布最新民調，針對2026年中央政府編列9,495億元、占GDP3.32%的國防預算，結果顯示49.4%民眾支持。民進黨立委林楚茵大讚民意「直接打臉」國民黨主席鄭麗文，因鄭先前反對提高國防支出；她也痛批藍白「拿到選票就跟民意對幹」。林楚茵指出，從年齡到地區皆以支持居多，學生族群更高達7成贊成，凸顯年輕人清楚中國威脅，不相信「兩岸和解」的幻象。

中國近年對台灣的文攻武嚇一波接一波，從軍機擾台到網路操作「統戰劇本」無所不用其極，讓國防預算也成為焦點。台灣民意基金會今日公布最新民調，詢問民眾是否支持明年（2026）中央政府編列9,495億元國防支出，佔GDP3.32%，比今年多1,768億元。結果顯示—— 近五成民眾說「贊成！」 這數字一公布，政壇立刻炸鍋。

快新聞／民調打臉鄭麗文！近五成挺高國防預算 林楚茵：拿到選票就跟民意對幹

針對2026年中央政府編列9,495億元、占GDP3.32%的國防預算，結果顯示49.7%民眾支持。（圖／翻攝自台灣民意基金會官網）

林楚茵看了民調，毫不客氣在臉書開嗆，直言這份數據「明明白白打臉」國民黨主席鄭麗文。因為鄭麗文日前才大聲反對提高國防預算，還稱超過GDP3% 「太多了」。結果最新民調一出，各個年齡層、職業對高國防預算的態度幾乎成一面倒支持。

林楚茵指出，從年齡層到地區別，各族群都有「支持居多」的趨勢，尤其是學生族群的支持度更高達7成。她強調，年輕世代清楚理解中國對台威脅持續升級，「不能把希望寄託在『兩岸和解』的幻想上」。

林楚茵也酸藍白兩黨最愛講「我們代表多數民意」，但他們其實從來不尊重民意，從反年改、砍國防預算、阻擋軍購、抹黑國造潛艦，「拿到選票就跟民意對幹」。林楚茵直言，台灣人已經展現自我防衛的決心，全民挺國防，藍白還要唱反調到什麼時候？





