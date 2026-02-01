民調拉鋸戰浮現？綠委：新北隊是穩定可靠的選擇

民進黨新北市長參選人蘇巧慧1日與三蘆民代一同到三重力行市場拜票，爭取支持。（張鎧乙攝）

距離選舉倒數不到一年，最新民調顯示，新北市長選戰逐漸升溫，民進黨立委蘇巧慧與潛在對手李四川的一對一差距已縮小至個位數，若與民眾黨主席黃國昌對比，則領先達13.5％。對此，蘇巧慧今（1）日於三重力行市場受訪時表示，數字反映的是基層民意的累積，她與新北隊會持續用行動證明，是值得市民信賴的穩定團隊。

蘇巧慧指出，這段時間不論晴雨，她都把握每一次走進基層的機會，親自向市民說明理念、傾聽需求，「握的每一雙手，都是一份責任」。她說，越來越多不分年齡、不分黨派的市民給予加油與鼓勵，讓她感到相當溫暖，也顯示過去十年來的努力與政績，逐漸獲得社會肯定。

廣告 廣告

她強調，選戰不是短期操作，而是一場長期的信任累積，「我們是把長跑當作短跑在衝刺」。今天正好是選前300天，在各方好友的支持下，不只是她個人，包括整個新北隊、民進黨議員團隊，都會持續向市民證明，這是一支負責任、穩定、值得託付的團隊，目標只有一個，就是讓新北市更好。

針對李四川日前發文提及，希望新北市成為「有花的城市」，象徵城市品味，蘇巧慧則回應，新北本來就是一座非常漂亮的城市，「有山、有海、有河、有樹、有花，什麼都有」。她形容，新北就像一塊尚待更多人看見的璞玉，未來的關鍵在於如何讓城市的美被看見、被活化。

【看原文連結】