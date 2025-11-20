民調指標六都吊車尾 南市議員蔡宗豪批市府政策失衡





《天下雜誌》公布2025年「幸福城市大調查」，台南市只在「社會福利」項目奪下六都第一，但在七大指標中，其餘六項全數敬陪末座，形成「單一項目亮眼，整體卻六都之末」的失衡現象。市議員蔡宗豪認為此民調顯示市府雖以社福投入作為城市亮點，市民卻未感受到相對應的品質提升。建議市府應正視市民未被滿足的需求，傾聽基層真實的聲音。

蔡宗豪說，市民的不滿來自於政府對於市民的不便習以為常，他建議市府應優先檢討長者福利制度，包含逐步取消健保排富政策，使高齡人口六都第二的台南能真正做到普惠式照顧；同時敬老卡應朝提供多元化交通邁進，特別是納入計程車補助，以提升長輩在夜間、雨天及偏遠區域的行動安全。唯有從需求面改善長輩生活上的不便，才能使市民感受到真實的「宜居城市」。

蔡宗豪指出，台南市在經濟指標表現極差，每戶可支配所得中位數僅86萬元、每人消費支出僅27萬元，均為六都最低。民調滿意度亦敬陪末座。醫療衛生指標同樣落後，醫療保健支出占政府總支出比率不到2%，為六都最低，反映市府長期在醫療投資上的不足。他也特別指出，多元共融指標位居六都末尾，其中女性簡任官等職務晉用比例偏低，質疑市府在性別平權上是否存在結構性的忽視。

黃偉哲市長表示，社福議題過去在議會是被罵最兇的議題，會得到評比第一自己也很意外。未來會將部分統籌分配稅款撥用至社福預算。

蔡宗豪表示，市長任期已接近尾聲，但不該因此懈怠，忽略台南為六都之末的事實，而應對數據提出具體改善策略，從產業、醫療到多元共融全面補強。他也呼籲市府以務實態度正視城市落後的面向，讓台南不只是在紙本上擁有唯一漂亮的社福成績，而是能真正讓市民感到幸福並看見城市前景。

