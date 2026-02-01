民調指藍白推他落後蘇巧慧 黃國昌曝「專業是統計」：三角形兩邊和一定大於第三邊

黃國昌新北市長競選總部2月1日正式成立。李政龍攝



民眾黨主席黃國昌角逐新北市長，國民黨台北市副市長李四川則是熱門人選，最新民調顯示，藍白若由黃國昌出線，綠營對手蘇巧慧大贏 13.5個百分點。黃國昌今（2/1）強調，三角形兩邊和一定大於第三邊，把彼此各自的優勢發揮到最大，一定贏來最後的勝利。

根據《EBC東森新聞》委託雨晴公司的民調，如果藍白共推李四川，將可大贏蘇巧慧8個百分點，但若是藍白由黃國昌出線，會讓蘇巧慧大贏 13.5個百分點。黃國昌今舉行競總開幕記者會，媒體詢問，2個月時間要如何急起直追？

黃國昌先是說，「不會啦，各方面的民調，我們都會好好地參考」接著表示，「選舉的時間到了，各式各樣，有很多之前…沒有啦，反正就是有很多民調，通通都會跑出來。那每一份民調放出來，當然都有它的脈絡、都有它的目的，這個我們心裡都非常的清楚。」

黃國昌說，其實他很少回答民調的問題回答得這麼細，他的專業除了是法律以外，還包括統計，他在中央研究院的時候，是用統計的方法在研究法律，他看民調看得非常非常的細。

他強調，三角形的兩邊和一定大於第三邊，他的優勢在哪裡？李四川優勢在哪裡？相信兩位候選人彼此之間都非常地清楚。把彼此各自的優勢發揮到最大，這個時候，在政策價值願景上面合作，相信2026年，請大家放心，一定會贏來最後的勝利。

針對是否比照宜蘭縣長候選人陳琬惠、嘉義市長候選人張啓楷，先採取徵召再去談藍白合？黃國昌說，「徵召我的事情，我覺得這個是很小的事啦，大概就是一個程序嘛。不過，看看啦，讓選決會的其他委員去提案，要不然我作為台灣民眾黨的新任黨主席，自己提案徵召自己，感覺有一點怪怪的。」但是必須要說，這真的一點都不重要。

至於接下來是否要掃街，黃國昌回應，掃街的活動當然會進行，因為過去的這段時間當中，他的做事的風格，在什麼位置上，就做什麼樣的事情，「如果在當立法委員的時候，拿著立法委員的薪水，為了自己的新北市長選舉去掃街，這樣好嗎？這樣符合一般的民眾對於一個立法委員該做的事情的期待嗎？」

黃國昌說，「我拿立法委員的薪水，我是立法委員，就做立法委員的事情。那我現在卸下了立委的身分，那成為新北市長候選人，當然就會做新北市長候選人該做的事情。」

他表示，除了掃街以外，大家可能會更關心的事情是說，對於新北市接下來該做的事情，他的規劃、願景是什麼？所以接下來在這個競選總部當中，會經常舉辦記者會，跟新北市民負責任地報告，接下來對於新北市的發展所應該有的規劃。

黃國昌指出，說完政見了以後，其他各式各樣的活動、掃街，都會按部就班地進行，請大家拭目以待，自己就先不要破梗，在過了一週的週末，在新北市各個不同的行政區，不會只從一區出發，要展現執行力，下個週末他就會讓大家看到什麼叫做「多點齊發」、由市民一起參與的活動。

