民調指過半台北市民「不滿賴清德施政」律師：原來賴清德是台北市長？

[Newtalk新聞] 賴清德總統上任一年多，《震傳媒》28日公布最新台北市議題民調，過半台北市民「不滿意賴清德施政」，前立委林濁水直言，「難以理解，事態如此嚴重」。對此，律師林智群嘲諷，原來賴清德是台北市長啊？

據民調顯示，台北市民對於賴清德施政滿意度，合計39.7%表示滿意、51.1%不滿意，自詡為中間選民者，有53.1%表示不滿意。林濁水表示，傳統上泛藍色彩的工總和商總，都對台美關稅談判稱讚有加，他原先預料總統賴清德聲望將出現黃金交叉，卻事與願違，「難以理解，事態如此嚴重」。

對此，林智群29日發文嘲諷，原來賴清德是台北市長啊？施政滿意度問台北市民，真是問道於盲！馬英九任台北市長期間，水淹台北城、捷運變成河，台北市民還不是很滿意！「台北市民是M屬性」。

林智群狠酸「哪天共產黨來統治他們，批評政府就直接消失，小孩擦傷，進醫院就沒再出來，一堆西國人塞爆醫院，做檢查要排好幾個月，他們搞不好會覺得很爽」、「天龍國高級居民表示：『共產黨來了之後，看病要排好幾個月，但共產黨對我很好，給我特權，安排讓我在七天內就可以看到病，我喜歡這種尊榮的感覺』」。

網友也紛紛留言揶揄「天龍國無誤」、「熟悉的奴味，最對味」、「台北人值得共產黨！」、「關稅協議主要受惠的是傳產，不是台北市民的主要行業別，他們當然覺得無感囉」、「林濁水比想像中還嚴重」、「其實做金門就可以了，高達九成不滿意」、「阿扁施政滿意度八成有連任嗎？天龍人就是目小！」。

