民調挺倒閣破4成！林濁水點破亂象源頭在這

▲行政院長卓榮泰日前表態不副署《財劃法》修正案，引發倒閣聲浪。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰日前表態，將不副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，引爆憲政爭議；在野陣營揚言，不排除對行政院發動倒閣，而最新民調也顯示，民意呈現高度分歧。對此，前立委林濁水直言「哭笑不得」，並點出這一連串紛擾已不只是政治攻防，而是更根源性的「憲法危機」。

根據《震傳媒》於去年12月24日公布的民調結果，當民眾被詢問是否支持在野黨因卓榮泰不副署《財劃法》而對行政院提出不信任案時，表示「非常支持」者為21.5%，「還算支持」為19.4%，合計支持倒閣者達40.9%；另有20.1%表示「不太支持」、16.3%「非常不支持」，整體反對比例為36.4%，顯示社會意見呈現拉鋸狀態。

林濁水14日在臉書發文分析指出，自2024年2月以來，從立法院擴權、選罷法修法、財劃法修法、憲訴法修法，一路到大罷免，民主憲政爭議接連爆發，民進黨在多數議題上，往往站在民意少數的一方；然而這次卻出現「站在多數卻仍顯得荒謬」的弔詭情況。

林濁水直言，多數民眾認為行政院長不副署是「做錯了」，甚至支持以倒閣作為懲罰手段，這樣的結果讓他不禁感嘆「真是哭笑不得」。林濁水進一步指出，眼前的困境已非單純的朝野對立，甚至也不是政黨不願遵守憲政規範的「憲政危機」，而是更為深層的「憲法危機」，憲法規範根本處處矛盾，處處缺陷的「憲法本身危機」。

林濁水也批評，現在台灣的憲政大學者們，由於都刻意迴避了這個根本危機，因此彼此爭得面紅耳赤，雖然全都引經據典，雄辯滔滔，但是伴隨的既是論述破綻處處，更不可能在實務上引導大家脫出困境。

該項民調由震傳媒委託山水民意研究公司執行，調查時間為2025年12月21日至23日，針對全國年滿20歲民眾進行電話訪問，成功完成1,077份樣本，加權前家戶536份、手機541份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.99個百分點。

