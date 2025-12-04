民調揭主流民意 民進黨：七成反全民買單支持年改

（記者陳志仁／台北報導）國民黨強推反年改的法案，引發退撫基金破產疑慮與全民買單爭議；民進黨今（4）日由政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會，公布最新民調的結果，顯示主流民意支持年金改革持續推動，反對讓全民承擔特定族群的利益。

圖／民進黨今（4）日由政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會，公布最新民調的結果。（民進黨提供）

吳崢表示，民進黨公布最新年金改革民調，49% 民眾支持持續推動年金改革，僅 27% 贊成停止改革；若停止改革導致退撫基金破產由全民買單，高達 76.2% 民眾認為不合理，僅 11.9% 認為合理，顯示社會多數反對全民買單，針對政府補助制度，公保與勞保補助差距達 20 倍，67.9% 民眾認為不合理。

依政黨屬性分析，民進黨支持者有 68.5% 支持持續年改，國民黨支持者中仍有 31.2% 支持改革，民眾黨支持者則有 52.7% 支持，僅 26.6% 反對；按年齡屬性，30 至 39 歲支持持續改革比例為 54.3%，40 至 49 歲則為 57.7%，顯示年輕世代對公平與永續制度的期待明確。

吳思瑤批評，2017 年政府透過年改委員會耗時一年凝聚社會共識，而藍白僅用一天討論便推動終止年改版本，程序粗暴，更以「提前四年破產又不是四十年」「吃五顆蛋變三顆」失當言論迴避年金永續問題，對重大民生議題缺乏尊重；年金改革涉及世代正義與財政永續，國會責任應是縮小缺口而非加速破產。

民進黨呼籲，全民向選區立委表達訴求，阻止藍白強行闖關；民進黨黨團也將全力應戰，確保年金改革持續推動，避免制度不公及全民買單情況發生。

