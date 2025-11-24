即時中心／高睿鴻報導

隨著政經及軍事實力不斷強化，中國武力犯台的野心，似乎也跟著與日俱增；因此，台灣人是否有意保家衛國，也備受國際社會矚目。我國民團「台灣安保協會」今（24）召開記者會發最新民調，指出台灣若遭軍事攻擊，高達64%民眾表態願意承擔風險保衛家園、遠高於17.7%不同意。對此，社民黨北市議員苗博雅分析，從這份調查來看，絕大多數人都具備抵抗意識、士氣高昂，願意為保衛家園盡一份力。

據悉，此份調查採用「5分制」分類，共有43.7%民眾「非常願意（5分）」保衛家園、20.3%民眾「還算願意（4分）」、18.3%回答「普通（3分）」、另有4.9%「不太願意（2分）、以及12.8%「非常不願意（1分）」。若將5分及4分加總，約64%民眾表態願捍衛家園；另一方面，17.7%民眾落在1至2分，也就是較不願保衛家園。若將所有人的回答平均，分數為3.77。

「這分數究竟是高、是低？」，苗博雅首先分析，去（2024）年同道題目的結果是3.73分，過了1年後的現在，大約3.77分；顯示國人保衛家園的意志，仍有繼續上升的跡象，顯然可當成正向指標。從比例的分布來看，苗博雅也說，其實願意保衛家園的民眾「是絕大多數人」，「因為綜觀幾乎所有社會類、政治類的議題民調，64%都是一個不容易達到、很高的數字」。

此外，苗博雅也接續指出，若進一步審視此份民調的交叉分析，我們亦能清楚見到，保衛家園的意願基本上不分性別、年齡層、地區，各個變項都相當平均。她對此直言說：「我認為這也是很好的現象，表示在台灣，不只是特定哪個族群，才特別願意保家衛國；也不是只有男性或女性，才有比較高的意願；年輕人或長輩也沒有特別不同的看法，大家的意願都很高！」。

不過，苗博雅指出，唯一能顯示差異的交叉分析，只有「政黨傾向」這個變項。她說，「不同政黨的支持群，對於保家衛國的意願出現落差；或許這也暗示我們，該從哪個方向下手，才有機會繼續提高人民保家衛國的意願」。苗博雅也鼓勵大家思考，何為因、何為果？是因人民本身對保家衛國的想法不一樣，從而決定了他們的政黨支持傾向？還是因為政黨支持傾向不一樣，然後這些人聽信了支持政黨的主要領導者，所以才對保家衛國議題，產生了其他看法？

對此，她也直言說，未來若有其他朋友，同樣對此議題感興趣，或許可進一步針對這些問題，更深入釐清、研究。苗博雅認為，或許我們還有機會，再更進一步提升全台灣人的民心士氣、以及反侵略意志。

另一方面，苗博雅也點出，這種「承平時期」做出的調查，究竟能否代表國家遭入侵時的狀態？她以烏克蘭為例，2020年針對該國人民調查，是否會為自己國家而戰，大約57%人民回答「會」；但當俄羅斯兩年後真的入侵，開戰後一周的調查顯示，有意願武裝自己的烏克蘭人，迅速飆升至67%。甚至，隨著開戰時間拉長，有意抵抗的人民也持續高於7成。

快新聞／民調揭「64%民眾願赴戰場保家衛國」！苗博雅喊：台灣人士氣高昂

社民黨北市議員苗博雅。（圖／民視新聞）

因此苗博雅說，若參考其他國家的歷史經驗，可發現當危機真的發生時，人民保家衛國、守護自身家園的意願，反而會比承平時期還要高。所以她認為，現在的民調已顯示，高達64%民眾擁有反侵略意志，這樣的數字絕對值得任何想侵略我們的獨裁者警惕；「當習近平看到這樣的民調，我認為他會很清楚地判斷，侵略台灣、併吞台灣、或對台灣發動任何武裝攻擊，對中國來說都不是一個好選項」。

所以，苗博雅進一步表示，小時候我們就曾學過「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」這句話；「意思就是，我們不要將自己的命運交託給敵人、期待他們對我們手下留情。我們應該將自己的命運，掌握在自己的手上；我們必須做好萬全的準備、做好最壞的打算」，苗博雅說。

她甚至認為，所謂的抵抗意願、反侵略意志，就是「恃吾有以待之」的一環；苗博雅說，台灣反侵略、保和平最重要的方式，就是要獨裁者知道，我們不是一個「隨便就可以拿捏」的軟柿子。「如果我們可以延續這樣的社會氛圍、繼續讓全體民眾體認到恃吾有以待之，和平與繁榮就有機會長期維持」，苗博雅說。

