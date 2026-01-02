民調支持率穩坐國內龍頭！「2025年12項有感政績」民進黨全說了

即時中心／高睿鴻報導

「執政包袱」一直是政治學課堂耳熟能詳的理論，但如今，民進黨政府執政期間已將邁入第11年，表現卻依舊受國人好評，多份民調均顯示，綠營支持率仍高於其他在野黨。如《美麗島電子報》最新政黨民調，顯示綠營支持率31.4%，領先國民黨的19.7%、民眾黨12.5%；《台灣民意基金會》則顯示綠營支持率約38.4%、藍營20.6%、白營16.7%。為何綠營執政深得民心？民進黨近日也特別整理去（2025）年政績，向國人報告執政成果。

新的一年已經到來，民進黨表示，近期推出的政績桌曆《平安順心護台灣》大獲好評，若未拿到也沒關係，但「跨越新的一年，好政策、好成績，一定要分享給你」。接著，綠營羅列了去年12項有感政績：經濟自信，更有競爭力：經濟、股市、國力，世界名列前茅；產業韌性，政府全力相挺：政府支持、吸引投資、有效振興，提升產業競爭力；健康把關，醫師總統真好：醫療福利擴大推動，造福病友、全民受惠；青年支持，挺你放心築夢：學費減免、弱勢補助，年輕就該放手築夢。

以及，勞工減壓，持續加薪減稅：連年加薪、連年減稅，百萬家庭、勞工皆受惠；農業成就，躍升國際舞台：農產品迎向世界，農業技術持續領先；國防實力，守護和平秩序：國防預算提升、軍人加薪，充實國防韌性；長照升級，活得好安心老：升級3.0，服務照顧更進階；交通建設，安全效率並重：道路安全改善、公共運輸推行，雙管齊下。

最後則是育兒照顧，讓你好生樂養：政策補助鼓勵生，環境改善友善養；居住正義，減輕安居負擔：租金補貼、學生租屋、青年婚育，通通支持；未來建設，開創AI新局：AI新十大建設，創造產值與高薪就業機會。

雖然已有2025的好成績，但民進黨還是承諾，2026要繼續拚；但另一方面，卻也提醒說，「如果2026年中央政府總預算，無法在立法院通過，好成績未必能延續、新的好政策更勢必無法推動」。因此也希望全民，能共同呼籲在野黨理性審查預算！





